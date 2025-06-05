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Финансы

Нацбанк будет публиковать резюме обсуждений базовой ставки

Нацбанк и обсуждение базовой ставки, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2025 14:10 Фото: Нацбанк РК
Председатель Национального банка Республики Казахстан Тимур Сулейменов анонсировал новое направление в рамках коммуникационной политики.


«С текущего прогнозного раунда, следуя лучшим мировым практикам Национальный банк начинает публикации резюме обсуждений решения по базовой ставке. Это обеспечит прозрачность и большее понимание той логики, которая двигала членами Комитета по денежно-кредитной политике при принятии тех или иных решений для участников рынка, финансовых институтов и широкой аудитории. Уверен, что этот шаг усилит доверие к денежно-кредитной политике работы Национального банка РК. Больше деталей мы дадим на встрече с экспертами в понедельник. И потом по мере публикаций резюме обсуждений, ответим на дополнительные вопросы", - сказал Тимур Сулейменов.

Напомним, сегодня Национальный банк принял решение установить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п. Решение принято с учетом анализа фактических данных, обновленных прогнозов и оценки баланса рисков инфляции.

Причиной данного решения являются усиление давления на цены со стороны внешнего сектора - торговые разногласия усиливают инфляционные риски и сдерживают деловую активность в промышленности и секторе услуг. Сдерживающее влияние на инфляцию продолжат оказывать проводимая умеренно жесткая денежно-кредитная политика и запланированные меры фискальной консолидации. Баланс рисков сместился в проинфляционную сторону, что обуславливает высокую вероятность сохранения базовой ставки на текущем уровне до конца 2025 года.

Стоит отметить, что ранее эксперты из Ассоциации финансистов Казахстана и аналитики Halyk Research и BCC Invest ранее прогнозировали что Нацбанк сохранит уровень базовой ставки на отметке 16,5%.

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Айсулу Омарова
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