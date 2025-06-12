Пенсия по заслугам: адекватные выплаты – основа комфортного пенсионного будущего

В общественных дискуссиях и исследованиях на тему пенсионного обеспечения все чаще поднимается тема адекватности пенсии. Попробуем разобраться, что стоит за этим понятием.

Адекватность выплат – это прежде всего показатель того, насколько пенсия позволяет сохранить привычный уровень жизни после выхода на заслуженный отдых.

В условиях меняющейся экономики, трансформации рынка труда, изменения демографических пропорций и растущих ожиданий общества вопрос адекватности пенсионных выплат становится особенно актуальным – как для действующих пенсионеров, так и для тех, кто только строит свое пенсионное будущее. В материале Zakon.kz мы рассмотрим, какие критерии лежат в основе понятия "адекватная пенсия" и что казахстанцы могут сделать для достижения комфортного уровня пенсионных выплат после завершения трудовой деятельности.

Одним из ключевых показателей, определяющих адекватность пенсионной системы, является коэффициент замещения дохода (КЗД), показывающий, какую часть своей прежней зарплаты пенсионер получает в виде пенсии. В соответствии с рекомендациями МОТ пенсия является адекватной, если КЗД составляет не менее 40% от утраченного трудового дохода. В странах ОЭСР этот показатель составляет в среднем около 60%. По итогам 2024 года средний КЗД в Казахстане (отношение средней совокупной пенсии к средней заработной плате по республике) составил порядка 41%.

Напомним, что в настоящее время в Казахстане функционирует многоуровневая пенсионная система, состоящая из базового и солидарного (финансируемых за счет государства), обязательного и добровольного уровней (обеспечиваемых за счет имеющихся пенсионных накоплений и инвестиционного дохода). При этом финансируемая из государственного бюджета солидарная пенсия, при назначении которой учитывается трудовой стаж только до 1 января 1998 года, постепенно сокращается. К 2040 году на пенсию будут выходить люди, у которых нет такого стажа. Эти граждане не будут получать солидарную пенсию, а значит, размер их пенсии будет напрямую зависеть от размера накоплений. Отсюда вывод: с каждым годом роль накопительного компонента становится все важнее.

Почему важно копить больше?

1. Пенсия растет пропорционально накоплениям

Чем больше и регулярнее вы отчисляете на индивидуальный пенсионный счет – тем выше ваши выплаты в будущем. При регулярности обязательных пенсионных взносов (ОПВ) (12 раз в год) и обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР) на протяжении всей трудовой деятельности вкладчик со средними доходами может ожидать совокупные пенсионные выплаты, которые обеспечат КЗД на уровне не ниже минимального стандарта МОТ (40%).

2. Инвестиционный доход способствует значительному увеличению пенсии

Каждый тенге, который откладывается на пенсионном счете, "работает" и приносит доход. Доля инвестиционного дохода в общем объеме пенсионных накоплений казахстанцев уже составляет около 40%, несмотря на то, что накопительная пенсионная система страны еще не прошла полный путь становления, который составляет не менее 40 лет и завершится к 2038 году. В некоторых странах с накопительными пенсионными системами, прошедшими полный цикл функционирования, данный показатель достигает 75%.

Что делать, чтобы повысить адекватность пенсионных выплат?

Постепенный переход к пенсионной модели, при которой уровень жизни на пенсии напрямую зависит от личных накоплений, требует активного участия граждан. Для обеспечения комфортной старости может помочь собственная стратегия наращивания пенсионного капитала, включающая:

отслеживание полноты и регулярности взносов в личном кабинете на сайте ЕНПФ или в мобильном приложении;

осуществление при желании добровольных пенсионных взносов (ДПВ). Это идеальный инструмент для тех, кто хочет увеличить свой пенсионный капитал, особенно если официальные доходы невысоки или нестабильны. ДПВ можно вносить не только за себя, но и за своих близких, в том числе и за несовершеннолетних детей. Юридические лица могут перечислять ДПВ за своих сотрудников, включая эту опцию в социальный пакет. Для ДПВ законодательно предусмотрены и налоговые стимулы, и право передачи в управление УИП в полном объеме, и возможность получить выплаты до наступления пенсионного возраста;

использование возможностей инвестиционного управления. Вкладчики имеют право передавать до 50% обязательных и до 100% добровольных накоплений в управление частным управляющим компаниям (УИП). Кроме того, рассматриваются предложения по введению управления с правом выбора портфелей с разными инвестиционными стратегиями от УИП;

прогнозирование и планирование желаемой пенсии с помощью инструментов, предлагаемых ЕНПФ: пенсионного калькулятора и персонального пенсионного плана, позволяющих рассчитать уровень будущих выплат и скорректировать свою накопительную стратегию. Они доступны на сайте и в мобильном приложении ЕНПФ.

Таким образом, пенсия – это долгосрочный финансовый инструмент, и его эффективность напрямую зависит от вовлеченности и осознанности вкладчика. Чем раньше начнется активное наращивание пенсионных активов, тем выше будет доход на пенсии.