Курс доллара продолжил снижение на торгах 11 июня
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 507,80 тенге, снизившись еще на 0,59 тенге.
Средневзвешенный курс российского рубля повысился до 6,47 тенге (+0,03).
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 70,62 тенге (-0,14).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 508-510,5 тенге, евро – по 581-585 тенге, рубли – по 6,37-6,51 тенге.
Мировые цены на нефть растут на торгах 11 июня.
Так, стоимость августовских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,30%, до 67,07 долларов за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль подорожали на 0,43%, до 65,26 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 508,42 тенге, евро – 580,72 тенге, рубля – 6,48 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 11 июня, можно здесь.