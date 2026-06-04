Курс доллара продолжил снижение на торгах 4 июня
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 485,34 тенге, снизившись на 3,47 тенге.
Курс российского рубля понизился до 6,51 тенге (-0,16).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 71,71 тенге (-0,53).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 484,7-487 тенге, евро – по 563-568,2 тенге, рубли – по 6,35-6,50.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 4 июня.
Так, стоимость августовских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures опустилась на 1,28%, до 96,56 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль подешевели на 1,16%, до 94,91 доллара за баррель. Несмотря на это снижение, с начала недели нефть Brent подорожала на 4,54%, WTI – на 8,24%.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 489,31 тенге, евро – 568,33 тенге, рубля – 6,63 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 4 июня, можно здесь.