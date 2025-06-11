Спрос на нефть может замедлиться уже в этом году: как это повлияет на цены

К чему может привести увеличение мировых запасов нефти и как это отразится на стоимости энергоресурса, в материале Zakon.kz.

Цены на нефть снизились до 66,9 доллара за баррель (−0,3%) на фоне опасений по поводу сокращения мирового спроса, об этом сообщили в Ассоциации финансистов Казахстана.

Согласно последнему краткосрочному прогнозу Управления энергетической информации США (EIA), в 2025 году ожидается замедление темпов роста глобального спроса на нефть. В частности, прогнозируется увеличение потребления на 800 тыс. б/с – до 103,5 млн б/с. Для сравнения: в предыдущем прогнозе рост оценивался на уровне 1 млн б/с.

Другим признаком возможного перенасыщения рынка является ожидаемое наращивание коммерческих запасов. По оценке агентства, в 2025 году запасы нефти будут увеличиваться более чем на 800 тыс. б/с. Это станет самым значительным приростом запасов с момента начала публикации оценок. Для сравнения в прошлом оценка была вдвое меньше – 400 тыс. б/с.

По данным Trading Economics в среду фьючерсы на нефть марки Brent колебались около отметки 67 долларов за баррель.

Фото: Zakon.kz

Давление на цены продолжают оказывать растущие прогнозы по увеличению мировых запасов нефти. Также отмечается, предложение нефти может превысить потребление после запланированного увеличения добычи со стороны ОПЕК+.

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Кроме того, косвенное влияние на нефть оказывает неопределенность вокруг заключения торгового соглашения между США и Китаем. Представители обеих стран объявили о достижении рамочного соглашения для восстановления торгового перемирия, однако обе стороны по-прежнему ожидают одобрения со стороны лидеров перед переходом к реализации договоренностей.

Мировые цены на нефть

Добавим, что в EIA ожидают, что рост мировых запасов нефти приведет к снижению цен на нефть. Так, спотовая цена на нефть марки Brent снижалась четвертый месяц подряд в мае, в среднем составив 64 доллара за баррель, что на 4 доллара меньше, чем в апреле. Прогнозируется, что к концу этого года средняя цена на нефть Brent снизится до 61 доллара за баррель, а в 2026 году составит в среднем 59 долларов за баррель.

Вместе с тем в майском макроэкономическом опросе Нацбанка медианная оценка стоимости нефти марки Brent на 2025 год снижена с 75 до 69,3 доллара за баррель. При этом на 2026 и 2027 год ожидается стабилизация цен на уровне 66 и 66,2 доллара за баррель.