Цены на нефть резко пошли вверх – как это наполнит бюджет Казахстана

Мировые цены на нефть стремительно растут. Это связано с позитивом на переговорах между США и Китаем, напряженностью вокруг ядерной программы Ирана и снижением запасов нефти в США. Такие изменения дают Казахстану шанс получить дополнительные доходы в бюджет, сообщает Zakon.kz.

Геополитика и нефть: тесная связь

Нефть марки Brent на лондонской бирже ICE впервые с 4 апреля превысила отметку в 70 долларов за баррель. Хотя к 11:00 по времени Астаны цена несколько снизилась – до 69,5 доллара, тренд на рост остается устойчивым. Главным катализатором выступили сигналы из Вашингтона и Пекина.

11 июня президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренностей между США и Китаем по ключевым параметрам торгового соглашения. Оно предусматривает значительное снижение взаимных тарифов: американские пошлины на китайские товары снизятся до 55%, китайские – на американские до 10%. Более того, США вновь разрешат китайским студентам обучение в своих вузах.

Важным аспектом остается ситуация с Ираном. Дональд Трамп в подкасте Pod Force One отметил:

"Сейчас я гораздо меньше уверен, чем пару месяцев назад, что сделка состоится". Дональд Трамп

Это означает, что вероятность отмены санкций в отношении Тегерана снижается. Если соглашение не будет достигнуто, поставки иранской нефти останутся ограниченными, что будет продолжать оказывать поддержку мировым ценам.

Фото: Zakon.kz

Кстати говоря, по данным источников, Иран уже накопил достаточно урана для создания до 10 ядерных зарядов. США и Израиль усиливают риторику о возможных превентивных мерах. В случае эскалации цены на нефть Brent могут превысить 80 долларов за баррель.

Дополнительным драйвером стала статистика из США. Индекс потребительских цен в мае вырос на 2,4% в годовом выражении, что ниже прогноза аналитиков в 2,5%. Это усилило надежды на снижение ключевой ставки ФРС – позитивный фактор для спроса на топливо. К тому же Министерство энергетики США 11 июня сообщило о снижении коммерческих запасов нефти за неделю на 3,64 миллиона баррелей. Запасы на ключевом хабе в Кушинге также снизились – на 403 тысячи баррелей. Эти данные укрепили уверенность рынка в восстановлении спроса.

И еще одно символическое, но важное изменение прогноза от Минэнерго США: ожидаемая цена Brent на 2025 год повышена с 65,85 до 65,97 доллара. На 2026 год – наоборот, понижение до 59,24 доллара за баррель. В мае средняя цена Brent составила 64 доллара, что на 4 доллара ниже апрельского уровня.

Казахстан: выигрыш от нефтяного ралли

Для Казахстана, как экспортера нефти, текущий рост котировок – это не просто хорошая новость, а стратегическое преимущество. Повышение цен на черное золото напрямую влияет на поступления в госбюджет, укрепляет тенге и улучшает торговый баланс. Также это открывает возможности для увеличения инвестиций в инфраструктуру и пополнения Национального фонда.

Согласно бюджету на 2025 год, расчетная цена нефти заложена на уровне 75 долларов за баррель. Это означает, что нынешний рост цен приближает страну к комфортному уровню исполнения бюджета – ведь каждое изменение цены на доллар эквивалентно 150 миллионам долларов доходов для бюджета РК.

Ранее мы сообщили, что в Казахстане утвердили правила определения "цены отсечения" для нефти.