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Финансы

Нацбанк прогнозирует кратковременное повышение инфляции с дальнейшим понижением

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2025 15:45 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Национальный банк Казахстана пересмотрел прогноз по инфляции на 2025 год в сторону повышения. Теперь ожидается, что к концу года инфляция составит 10-12%. В то же время долгосрочные перспективы выглядят более обнадеживающе, хотя и с некоторыми оговорками, сообщает Zakon.kz.

Драйверы инфляционного давления

Причины роста инфляции многогранны. Среди внешних факторов Нацбанк выделяет повышение цен на мировых продовольственных рынках и усиление инфляционного давления со стороны России. Учитывая значительную долю российского импорта в Казахстане, это прямо влияет на внутренние цены.

"Среди внешних факторов рост цен на мировых продовольственных рынках и усиление инфляционного давления со стороны России".Национальный банк Казахстана

Внутренние факторы играют не менее важную роль. Одним из ключевых драйверов является повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции". Эта мера, при сохранении темпов повышения на уровне 2023-2024 годов, продолжит оказывать значительное влияние на инфляцию в секторе услуг.

Еще один существенный фактор – дерегулирование цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ). Удорожание топлива не только прямо увеличивает издержки транспортировки и производства, но и косвенно влияет на широкий спектр товаров и услуг, способствуя их удорожанию. Производственные издержки также растут из-за удорожания продукции обрабатывающей промышленности и импортируемых товаров.

Продовольственная инфляция остается под давлением роста затрат на производство, удорожания мировых продовольственных товаров и усиления внешнего спроса на отечественную продукцию. Непродовольственная инфляция ускоряется из-за роста цен на ГСМ, увеличения издержек производителей и роста цен на импортируемую продукцию.

Влияние НДС и фискальная консолидация

Важным фактором, который будет влиять на инфляцию в среднесрочной перспективе, является обсуждаемое повышение ставки по НДС до 16% в 2026 году.

"Ввиду обсуждаемого повышения ставки по НДС до 16% в 2026 году ожидания по динамике инфляции на 2026-2027 годы также пересмотрены вверх".Национальный банк Казахстана

В то же время данная мера является необходимой в части последующей фискальной консолидации и выступает важным фактором в устойчивости дезинфляционных процессов, – подчеркивается в документе регулятора.

"При этом в связи с реализацией умеренно жесткой денежно-кредитной политики базовая инфляция, очищенная от влияния временных факторов, замедлится до 5% к середине 2027 года".Национальный банк Казахстана

Таким образом, инфляция в 2025 году составит 10-12%, в 2026 году – 9-11%, в 2027 году – 5,5-7,5%.

НДС и рост цен

Хотя повышение НДС в краткосрочной перспективе ведет к росту инфляции, в долгосрочной перспективе эта мера рассматривается как необходимая. Международный опыт показывает, что влияние повышения НДС на инфляцию варьируется в зависимости от экономических условий. В странах с жесткой денежно-кредитной политикой и стабильными инфляционными ожиданиями эффект ограничен. Однако при слабой конкуренции и высокой чувствительности ожиданий он значительно выше.

Примеры повышения НДС в разных странах:

  • Чехия. Увеличение НДС в 2010 и 2013 годах на 1% привело к росту инфляции на 1,1% и 0,8% соответственно.
  • Германия. Увеличение НДС в 2007 году с 16% до 19% привело к реальному приросту инфляции менее чем на 1%.
  • Финляндия и Италия. Повышение НДС на 1% привело к умеренному приросту инфляции в диапазоне 0,4-0,5%.
  • Греция. Повышение ставки НДС в 2011 году сразу на 4% вызвало рост инфляции на 2%, а предыдущие повышения ставки НДС на 4% в 2010 году отразились еще более значительно, составив 3,3%.
  • Португалия. Повышение НДС в 2011 году на 3% также сопровождалось ростом инфляции на 1,3%.
  • Япония. Повышение ставки на 5% в 1997 году привело к росту внутренних цен на 2,5-3,0%. В 2014 году очередное повышение ставки НДС на 3% привело к приросту инфляции на 2%.
  • Россия. Повышение НДС с 18% до 20% в 2019 году привело к росту инфляции на 0,55-0,7%.

Ожидается, что повышение НДС может привести к опережающему росту потребления и цен, что усилит инфляционные ожидания и окажет проинфляционное влияние на все компоненты.

В целом, ситуация с инфляцией требует постоянного мониторинга и взвешенных решений со стороны регулятора. Благодаря умеренно жесткой денежно-кредитной политике Национального банка и фискальной консолидации, есть основания для осторожного оптимизма в части стабилизации ценовой динамики в среднесрочной перспективе.

Ранее мы рассказали, почему Казахстан остается одной из самых доступных для проживания стран мира несмотря на высокую инфляцию.

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Андрей Зубов
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