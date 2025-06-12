Нацбанк прогнозирует кратковременное повышение инфляции с дальнейшим понижением

Национальный банк Казахстана пересмотрел прогноз по инфляции на 2025 год в сторону повышения. Теперь ожидается, что к концу года инфляция составит 10-12%. В то же время долгосрочные перспективы выглядят более обнадеживающе, хотя и с некоторыми оговорками, сообщает Zakon.kz.

Драйверы инфляционного давления

Причины роста инфляции многогранны. Среди внешних факторов Нацбанк выделяет повышение цен на мировых продовольственных рынках и усиление инфляционного давления со стороны России. Учитывая значительную долю российского импорта в Казахстане, это прямо влияет на внутренние цены.

"Среди внешних факторов рост цен на мировых продовольственных рынках и усиление инфляционного давления со стороны России". Национальный банк Казахстана

Внутренние факторы играют не менее важную роль. Одним из ключевых драйверов является повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции". Эта мера, при сохранении темпов повышения на уровне 2023-2024 годов, продолжит оказывать значительное влияние на инфляцию в секторе услуг.

Еще один существенный фактор – дерегулирование цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ). Удорожание топлива не только прямо увеличивает издержки транспортировки и производства, но и косвенно влияет на широкий спектр товаров и услуг, способствуя их удорожанию. Производственные издержки также растут из-за удорожания продукции обрабатывающей промышленности и импортируемых товаров.

Продовольственная инфляция остается под давлением роста затрат на производство, удорожания мировых продовольственных товаров и усиления внешнего спроса на отечественную продукцию. Непродовольственная инфляция ускоряется из-за роста цен на ГСМ, увеличения издержек производителей и роста цен на импортируемую продукцию.

Влияние НДС и фискальная консолидация

Важным фактором, который будет влиять на инфляцию в среднесрочной перспективе, является обсуждаемое повышение ставки по НДС до 16% в 2026 году.

"Ввиду обсуждаемого повышения ставки по НДС до 16% в 2026 году ожидания по динамике инфляции на 2026-2027 годы также пересмотрены вверх". Национальный банк Казахстана

В то же время данная мера является необходимой в части последующей фискальной консолидации и выступает важным фактором в устойчивости дезинфляционных процессов, – подчеркивается в документе регулятора.

"При этом в связи с реализацией умеренно жесткой денежно-кредитной политики базовая инфляция, очищенная от влияния временных факторов, замедлится до 5% к середине 2027 года". Национальный банк Казахстана

Таким образом, инфляция в 2025 году составит 10-12%, в 2026 году – 9-11%, в 2027 году – 5,5-7,5%.

НДС и рост цен

Хотя повышение НДС в краткосрочной перспективе ведет к росту инфляции, в долгосрочной перспективе эта мера рассматривается как необходимая. Международный опыт показывает, что влияние повышения НДС на инфляцию варьируется в зависимости от экономических условий. В странах с жесткой денежно-кредитной политикой и стабильными инфляционными ожиданиями эффект ограничен. Однако при слабой конкуренции и высокой чувствительности ожиданий он значительно выше.

Примеры повышения НДС в разных странах:

Чехия. Увеличение НДС в 2010 и 2013 годах на 1% привело к росту инфляции на 1,1% и 0,8% соответственно.

Увеличение НДС в 2010 и 2013 годах на 1% привело к росту инфляции на 1,1% и 0,8% соответственно. Германия. Увеличение НДС в 2007 году с 16% до 19% привело к реальному приросту инфляции менее чем на 1%.

Увеличение НДС в 2007 году с 16% до 19% привело к реальному приросту инфляции менее чем на 1%. Финляндия и Италия. Повышение НДС на 1% привело к умеренному приросту инфляции в диапазоне 0,4-0,5%.

Повышение НДС на 1% привело к умеренному приросту инфляции в диапазоне 0,4-0,5%. Греция. Повышение ставки НДС в 2011 году сразу на 4% вызвало рост инфляции на 2%, а предыдущие повышения ставки НДС на 4% в 2010 году отразились еще более значительно, составив 3,3%.

Повышение ставки НДС в 2011 году сразу на 4% вызвало рост инфляции на 2%, а предыдущие повышения ставки НДС на 4% в 2010 году отразились еще более значительно, составив 3,3%. Португалия. Повышение НДС в 2011 году на 3% также сопровождалось ростом инфляции на 1,3%.

Повышение НДС в 2011 году на 3% также сопровождалось ростом инфляции на 1,3%. Япония. Повышение ставки на 5% в 1997 году привело к росту внутренних цен на 2,5-3,0%. В 2014 году очередное повышение ставки НДС на 3% привело к приросту инфляции на 2%.

Повышение ставки на 5% в 1997 году привело к росту внутренних цен на 2,5-3,0%. В 2014 году очередное повышение ставки НДС на 3% привело к приросту инфляции на 2%. Россия. Повышение НДС с 18% до 20% в 2019 году привело к росту инфляции на 0,55-0,7%.

Ожидается, что повышение НДС может привести к опережающему росту потребления и цен, что усилит инфляционные ожидания и окажет проинфляционное влияние на все компоненты.

В целом, ситуация с инфляцией требует постоянного мониторинга и взвешенных решений со стороны регулятора. Благодаря умеренно жесткой денежно-кредитной политике Национального банка и фискальной консолидации, есть основания для осторожного оптимизма в части стабилизации ценовой динамики в среднесрочной перспективе.

Ранее мы рассказали, почему Казахстан остается одной из самых доступных для проживания стран мира несмотря на высокую инфляцию.