Курс доллара может вырасти в июне: что повлияет на удорожание валюты

Эксперты казахстанского финрынка сделали прогнозы по курсу доллара, стоимости нефти, ВВП и другим показателям. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Аналитический центр АФК представил результаты опроса профессиональных участников финансового рынка в отношении некоторых индикаторов в июне 2025 года.

Согласно опросу, после небольшого снижения в мае (на 0,3%) курс USD/KZT через месяц может вырасти до 516,3 тенге за доллар с учетом снижения объемов конвертации инвалюты из Нацфонда, отсутствия поддержки со стороны налогового периода, традиционного для середины года активного сезона отпусков и ускорения освоения бюджетных средств, что усиливает спрос на инвалюту.

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При этом ожидания по курсу через год немного улучшились до 539,7 с 543,9 тенге за доллар ранее. На это повлияли более высокие прогнозы по ценам на нефть, снижение инфляционных ожиданий, ожидаемое улучшение процентного дифференциала в пользу тенговых активов.

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В частности, инфляционные ожидания на 12 месяцев снизились до 11,1% с показателя 11,8% месяцем ранее. Это во многом отражает постепенное замедление фактической инфляции, относительную стабилизацию валютного рынка и снижение давления со стороны отдельных разовых тарифных решений.

Из-за пересмотра инфляционных ожиданий прогноз по базовой ставке через год скорректирован вниз до 15,5% с 15,75% ранее. Таким образом, реальная ставка в экономике может составить 4,4% (3,95% ранее), что может повысить привлекательность тенговых активов.

К слову, на фоне замедления месячного показателя ИПЦ третий месяц подряд 79% опрошенных экспертов ожидают сохранения базовой ставки на предстоящем заседании НБРК в четверг, 5 июня. Остальные участники рынка допускают незначительное повышение ставки – до 16,75%, исходя из необходимости усиления контроля над инфляцией, удержания ее в пределах целевого диапазона 10-12% в 2025 году, а также дальнейшей стабилизации курса нацвалюты.

Отметим, что в апреле Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,5%.

Вместе с тем ожидаемая через год средняя цена нефти Brent составила 65,4 доллара на баррель (64,9 ранее). На некоторое улучшение прогноза повлияли замедление буровой активности в США, сложная геополитическая ситуация на Ближнем Востоке, отсутствие прогресса в урегулировании войны в Украине.

Помимо этого, эксперты улучшили прогнозы по росту ВВП. Через год он прогнозируется на отметке 4,1% (3,9% ранее) на фоне масштабных планов увеличения льготного финансирования экономики, реализации инфраструктурных проектов и увеличения добычи сырья в стране.

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