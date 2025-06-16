Закон о банках: эксперт назвал сильные стороны нового закона

Генеральный директор AERC Жаныбек Айгазин отметил, что в новом законе о банках речь идет не только о банках, а затрагивается целый комплекс вопросов, касающихся развития всего финансового сектора.

"Закон о банковской деятельности действует у нас уже 30 лет. На момент его принятия он был, пожалуй, одним из самых передовых на постсоветском пространстве. Сейчас, естественно, он должен быть модифицирован. Мир меняется, появляются новые финансовые продукты, растет уровень жизни – все это требует соответствующего обновления регулирования. Само по себе сокращение количества банков свидетельствует, в целом, о зрелости нашей финансовой, включая банковскую, системы. Сейчас на рынке осталось то количество оптимальное, которые являются полноценными рыночными институтами", – отметил экономист.

Айгазин положительно оценил изменения, касающиеся института независимых директоров, особо отметив введение ограничений на срок их пребывания в должности и обеспечение сменяемости. Также новый закон предусматривает модернизацию системы лицензирования и упрощения доступа на банковский рынок.

"Думаю, это прогрессивный шаг. Исходя из того, что у нас сейчас МФО нарастили свои активы и капитал, должно быть право на их конвертацию в банковскую организацию. Я всегда выступаю за то, чтобы у потребителя был выбор – возможность сравнивать и принимать решения на основе соотношения цены и качества. Чем больше у нас будет игроков, тем выше будет конкуренция", – отметил эксперт.

В контексте появления "окон" по исламскому финансированию и допуска банков к таким продуктам возможно потребуется раздельный финансовый и налоговый учет доходов и расходов по классическим и исламским операциям. Это, в свою очередь, может повлечь необходимость внесения изменений в Налоговый кодекс. Тем не менее, экономист отмечает, что появление исламского финансирования даст больше возможностей для потенциальных заемщиков, тем более что Агентство по регулированию и развитию финансового рынка выбрало либеральную модель регулирования по исламским окнам

В целом, по мнению Айгазина, по базовой и универсальной лицензии изменения положительные. В то же время он отмечает, что необходимы ресурсы для постоянного надзора. Ведь МФО несут другой уровень ответственности по сравнению с банками.

При этом он отметил, что финансовая стабильность, безусловно, является одним из ключевых мандатов регулятора. В первую очередь финансовая стабильность – это устойчивость и часть макроэкономической стабильности, и именно она должна стоять на первом месте как основная цель.

Поведенческий надзор – важная и актуальная тема, особенно в разрезе защиты прав потребителей, подчеркнул Айгазин. В части поведенческого надзора важно, что акцент смещается с прибыли банков на защиту интересов потребителей.

"Поэтому создание банковского омбудсмана и прочие возможности для защиты своих прав, в том числе через систему поведенческого надзора, я считаю правильными", – сказал он.

По мнению Айгазина, что касается неплатежеспособности банков, идея трехступенчатой системы надзора и регулирования финансовой устойчивости изложена верно, и что особенно важно, это усиление требований к системно значимым банкам.

"Они представляют собой организации суперпубличного интереса, к которым применим принцип too big to fail. Вследствие их системного влияния на всю нашу экономику в отношении таких банков необходим отдельный, постоянный надзор, особенно с учетом появления новых продуктов. Также важно, чтобы государственные средства использовались исключительно для поддержки системно значимых банков и только в исключительных случаях и возвращаться с определенной премией", – отметил Айгазин.

Напомним, проект нового закона о банках и банковской деятельности разработан Агентством по регулированию и развитию финансового рынка по поручению главы государства. Новый закон призван способствовать укреплению устойчивости банковского сектора, развитию инноваций и стимулировать повышение роли банков в финансировании реального сектора экономики.

