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Финансы

Курс доллара продолжил рост на торгах 31 марта

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На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 31 марта 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 504,44 тенге, поднявшись на 0,87 тенге.

Средневзвешенный курс евро составил 548 тенге.

Средневзвешенный курс российского рубля снизился до 5,89 тенге (-0,12).

Курс юаня по итогам утренних торгов повысился до 69,41 тенге (+0,25).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 502,9-505,5 тенге, евро – по 544,5-548,5 тенге, рубли – по 5,73-5,87 тенге.

Мировые цены на нефть растут на торгах 31 марта.

Так, стоимость июньских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,54%, до 73,15 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на май подорожали на 0,63%, до 69,80 долларов за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 503,42 тенге, евро – 542,08 тенге, рубля – 6 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 31 марта, можно здесь.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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