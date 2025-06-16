Казахстанский КЭИ бьет рекорды, но экономисты предупреждают о "двух скоростях"

Краткосрочный экономический индикатор (КЭИ) в Казахстане продолжает обновлять рекорд, достигнув 108,6% после 108,5% в апреле 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По оценке Бюро национальной статистики АСПиР РК, рост на 8,6% за первые пять месяцев года указывает на устойчивую положительную динамику и активное восстановление экономики.

Отраслевой анализ: драйверы и отстающие

По итогам первых пяти месяцев 2025 года к аналогичному периоду прошлого года наибольший рост индексов физического объема наблюдается в следующих отраслях:

Транспорт и складирование – 123,1%. Этот сектор демонстрирует самый высокий рост на 23,1%, что указывает на расширение логистических и транспортных услуг. Такой значительный подъем обусловлен увеличением внутреннего и внешнего товарооборота, развитием инфраструктуры и общим повышением спроса на перевозки.

Строительство – 115,4%. Рост на 15,4% связан с инвестициями в инфраструктурные проекты, жилищное строительство и расширение промышленной базы.

Торговля – 107,8%. Увеличение на 7,8% отражает рост потребительского спроса и улучшение торговой активности, указывая в том числе на готовность населения к потреблению.

Горнодобыча – 107,8%. Ключевой сектор экономики, несмотря на внешние проблемы, также показал существенный рост на 7,8%, что указывает на активную производственную деятельность.

Наименьший рост индексов физического объема

Малый рост сложился в отраслях, требующих дополнительного внимания:

Связь – 102,8%. Рост всего на 2,8% может указывать как на относительное насыщение рынка телекоммуникационных услуг, так и на замедление крупных инвестиций в этот сектор по сравнению с предыдущими периодами.

Рост всего на 2,8% может указывать как на относительное насыщение рынка телекоммуникационных услуг, так и на замедление крупных инвестиций в этот сектор по сравнению с предыдущими периодами. Сельское хозяйство – 104,0%. Умеренный рост на 4% отражает стабильность в аграрном секторе. Низкая динамика объясняется сезонным фактором.

Фото: Zakon.kz

Регионы-лидеры по темпам роста

Туркестанская область – 120,4%. Регион стал безусловным лидером, что связано с реализацией крупных инвестиционных проектов, развитием туризма и сельского хозяйства.

Астана – 120%. Высокий рост столицы отражает активизацию административного, делового и строительного секторов, а также постоянный приток инвестиций.

Шымкент – 117,7%. Значительный рост в мегаполисе свидетельствует о расширении промышленного производства и росте торговой активности.

Регионы с отрицательными темпами роста:

Восточно-Казахстанская область – 95,1%:

Область Улытау – 96,7%.

Снижение КЭИ ниже 100% указывает на спад экономической активности. Это может быть связано с проблемами в ключевых для региона отраслях (например, горнодобывающая промышленность и металлургия).

Выводы и прогноз

Экономика Казахстана в январе-мае 2025 года демонстрирует впечатляющий и рекордный рост КЭИ, что обусловлено сильной динамикой в секторах транспорта, строительства, торговли и горнодобычи. Этот рост является позитивным сигналом, отражающим общую активность и восстановление.

Однако, как отмечает экономист Руслан Султанов, несмотря на хорошие агрегированные показатели, устойчивость текущей траектории роста требует переоценки.

"Без ускорения в таких секторах, как АПК, телеком и высокотехнологичные услуги, и без более равномерного распределения инвестиций между регионами риск формирования "двух скоростей" в экономике – между урбанизированными центрами и остальной территорией страны – будет лишь усиливаться". Руслан Султанов

Экономист подчеркивает необходимость разработки комплексной экономической политики, направленной не только на поддержание текущих драйверов роста, но и на стимулирование развития отстающих отраслей и регионов для обеспечения более сбалансированного и инклюзивного экономического развития в долгосрочной перспективе.

Для справки. КЭИ является оперативным прокси-показателем экономического роста и базируется на изменении индексов выпуска по базовым отраслям: сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля, транспорт и связь. Эти секторы совокупно составляют свыше 60% от ВВП, что позволяет КЭИ достаточно точно отражать общую экономическую конъюнктуру.

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