Нефть может подскочить до 160 долларов за баррель

Мировую экономику продолжает лихорадить: цены на сырье бьют рекорды, а прогнозы становятся все более радикальными. Главным фактором неопределенности остается нефтяной рынок, где котировки Brent показывают аномальный рост, сообщает Zakon.kz.

Ормузский пролив: точка невозврата

Сегодняшние ценники на биржах напрямую зависят от того, что происходит в ключевых транспортных коридорах. Аналитики предупреждают: время простоя Ормузского пролива – это главный индикатор для рынка.

Если судоходство восстановят в начале мая, нефть марки Brent может закрепиться на уровне 100 долларов за баррель. Но если пролив останется закрытым до июля, рынок ждет настоящий шок: цены рискуют улететь в область 160 долларов за баррель.

Хотя текущая цена Brent колеблется в районе 103-104 долларов, в аналитических кругах (включая модели BloombergNEF и Goldman Sachs) активно обсуждаются "агрессивные сценарии". Согласно этим моделям, если блокада пролива затянется до июля, цена может достичь 160 долларов за баррель. Однако эксперты подчеркивают: это именно аналитическое моделирование крайних последствий, а не текущая рыночная цена.

Пока базовый расчет строится на том, что США и Иран все же договорятся, что удержит среднегодовую цену в районе 74 долларов. Однако этот оптимизм выглядит все более хрупким.

Тупик в переговорах и нервы инвесторов

Экономист Эльдар Шамсутдинов отмечает: ситуация с иранским кейсом сейчас в подвешенном состоянии. Ожидания от личных встреч представителей США и Ирана в эти выходные не оправдались, что сразу добавило рынку нервозности.

"Перспективы очередного раунда переговоров между США и Ираном испарились в эти выходные. Однако обе стороны дали понять, что переговоры могут продолжиться – нет признаков того, что какая-либо из сторон стремится к возвращению к "горячей войне". Эльдар Шамсутдинов

По мнению эксперта, волатильность заголовков будет бить по рынку еще не одну неделю, пока стороны не придут к конкретике.

Рекордный рост и давление на потребителя

Между тем мировые банки уже бьют тревогу. JP Morgan предупреждает: запасы сырой нефти тают, а это прямой путь к физическому дефициту поставок.

Цифры говорят сами за себя: только за последнюю неделю нефть подорожала на 9,7%, а годовой рост превысил 55%. На утро 28 апреля Brent торгуется в районе 103-104 долларов, и это явно не предел, учитывая, как сокращаются расходы обычных потребителей на бензин из-за заоблачных цен.

Фото: Zakon.kz

Выгоды и риски для Казахстана

Для нашей страны такая конъюнктура – это, прежде всего, дополнительные деньги. Председатель Национального банка Тимур Сулейменов ранее четко обозначил зависимость нашей экономики от нефтяных котировок.

"Более 50% экспортной выручки и более 30% доходов бюджета и Нацфонда формируются за счет нефти. Поэтому базово, конечно, когда цена на нефть растет, это увеличивает и экономическую активность, то есть с точки зрения вклада нефтегазового сектора в ВВП это увеличивает поступления в Национальный фонд и бюджет". Глава Нацбанка Тимур Сулейменов

Если сценарий с ценой в 160 долларов за баррель хотя бы частично реализуется, бюджет республики получит колоссальную подпитку.

Однако на практике сверхдорогая нефть создает для страны ряд серьезных вызовов. Резкое укрепление тенге на фоне высоких нефтяных цен может привести к проседанию доходной части бюджета в национальной валюте, так как экспортная выручка при конвертации дает меньше средств.

Кроме того, глобальный рост цен на энергоносители неизбежно разгоняет стоимость международной логистики. Для Казахстана, сильно зависящего от импорта, это означает автоматическое подорожание многих товаров.

Ранее в Нацбанке сообщили, что в рамках базового сценария прогнозируется, что в первом полугодии цена на нефть марки Brent будет временно выше прошлых предпосылок на фоне сохраняющихся высоких цен, связанных с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.