Инвестиции на миллиард юаней: Бектенов обсудил перспективы с главой крупнейшего банка Китая

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов обсудил с главой ICBC Лю Цзюнем перспективу привлечения в нашу страну инвестиций свыше 1 млрд юаней, сообщает Zakon.kz.

Также стороны обговорили возможности углубления инвестиционного сотрудничества и вопросы привлечения долгосрочного финансирования.

В 2024 году двусторонний товарооборот между Казахстаном и Китаем достиг рекордной отметки в 44 млрд долларов. По итогам четырех месяцев 2025 года этот показатель высрос на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Сегодня Китай входит в пятерку крупнейших инвесторов в экономику Казахстана, объем накопленных капиталовложений составляет 26 млрд долларов.

"Китай – ключевой торгово-экономический и инвестиционный партнер Казахстана. Наши страны имеют долгую историю дружбы и сотрудничества, основанную на личных дружественных контактах лидеров двух стран. Мы заинтересованы в развитии долгосрочного стратегического партнерства с ICBC. Реализация новых совместных инициатив будет способствовать укреплению финансово-экономических связей между нашими странами и открытию новых горизонтов для совместного развития", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Industrial and Commercial Bank of China представлен в Казахстане дочерним банком – АО "Торгово-промышленный Банк Китая в Алматы". На встрече отмечено участие ICBC в поддержке ключевых отраслей экономики, в том числе через реализацию совместных проектов с Холдингом "Байтерек".

В марте 2025 года холдинг привлек 430 млн китайских юаней для финансирования АО "Аграрная кредитная корпорация". Это стало важным шагом в обеспечении устойчивого долгосрочного финансирования отрасли Казахстана.

В настоящее время прорабатывается возможность привлечения дополнительного займа на сумму свыше млрд юаней для АО "Фонд развития промышленности". Также рассматривается перспектива выхода на долговой рынок Китая с размещением облигаций в объеме до 5 млрд юаней.

При этом инвестиционный ландшафт Казахстана меняется каждый месяц: одни иностранные инвесторы сворачивают операции, другие стремительно наращивают присутствие в стране. Особенно заметна динамика среди компаний из России, чей отток компенсируется мощным притоком капитала из Азии. Почему это происходит, разбирался корреспондент Zakon.kz.