#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
469.52
553.75
6.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Общество

Ставка на интеллект: "Казахтелеком" подготовил более 6 000 специалистов в сфере ИИ

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2026 16:35 Фото: АО "Казахтелеком"
Председатель правления АО "Казахтелеком" Багдат Мусин 20 апреля 2026 года на заседании общественного совета АО "Самрук-Қазына" представил итоги образовательной трансформации, передает корреспондент Zakon.kz.

На фоне строительства масштабной цифровой инфраструктуры в Казахстане "Казахтелеком" начал решать главный вопрос – кто будет управлять технологиями нового поколения. На заседании общественного совета председатель правления компании Багдат Мусин представил итоги образовательной трансформации, которая по масштабам сопоставима с запуском отдельного технологического вуза.

Фото: АО "Казахтелеком"

Согласно озвученным данным, 6 100 сотрудников компании уже прошли специализированные курсы по работе с искусственным интеллектом. Это стало частью глобальной трансформации кадров, необходимой для управления проектами будущего, такими как строящаяся "Долина дата-центров". Для управления ИИ-хабом на 170 гектарах стандартных знаний телекома уже недостаточно. Инвестиции в "железо" теряют смысл без кадров, способных работать с Big Data и алгоритмами искусственного интеллекта.

Фото: АО "Казахтелеком"

Как отметил Багдат Мусин, создание технологической основы экономики требует не просто расширения штата, а радикального изменения навыков действующих сотрудников.

В 2025 году компания фактически превратилась в крупнейший центр переподготовки в стране. Так, 21 000 сотрудников прошли через различные программы обучения. В целом на освоение цифровых систем будущего затрачено 133 000 учебных часов. 6 100 человек получили узкую специализацию в области ИИ и больших данных.

Фото: АО "Казахтелеком"

Это решение помогает синхронизировать расширение сети с ее техническим сопровождением. Время, когда от связиста требовались только базовые навыки, прошло. Теперь для работы с новой инфраструктурой нужны специалисты, понимающие цифровые системы и алгоритмы. Именно их подготовка позволяет превратить масштабные инвестиции в работающие сервисы для экономики страны.

Ранее председатель правления АО "Казахтелеком" Багдат Мусин рассказал о внедрении искусственного интеллекта, его влиянии на занятость и рисках структурной безработицы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Стало известно, какими могут быть третья и четвертая АЭС в Казахстане
17:25, Сегодня
Стало известно, какими могут быть третья и четвертая АЭС в Казахстане
В Казахстане внедряют ИИ для борьбы с телефонным мошенничеством
13:16, Сегодня
В Казахстане внедряют ИИ для борьбы с телефонным мошенничеством
ИИ заменяет часть работников: в Казахстане оценили риски безработицы
13:32, Сегодня
ИИ заменяет часть работников: в Казахстане оценили риски безработицы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
Звезду казахского бокса Торехана Сабырхана наказали после первого поражения в карьере
17:38, Сегодня
Звезду казахского бокса Торехана Сабырхана наказали после первого поражения в карьере
Определился следующий соперник Бейбита Жукаева на турнире в Южной Корее
17:16, Сегодня
Определился следующий соперник Бейбита Жукаева на турнире в Южной Корее
Сроки возвращения на поле Бахтиёра Зайнутдинова остаются неизвестными
16:43, Сегодня
Сроки возвращения на поле Бахтиёра Зайнутдинова остаются неизвестными
Кто лидирует в гонке бомбардиров Премьер-лиги
16:27, Сегодня
Кто лидирует в гонке бомбардиров Премьер-лиги
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: