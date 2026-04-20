Ставка на интеллект: "Казахтелеком" подготовил более 6 000 специалистов в сфере ИИ

Председатель правления АО "Казахтелеком" Багдат Мусин 20 апреля 2026 года на заседании общественного совета АО "Самрук-Қазына" представил итоги образовательной трансформации, передает корреспондент Zakon.kz.

На фоне строительства масштабной цифровой инфраструктуры в Казахстане "Казахтелеком" начал решать главный вопрос – кто будет управлять технологиями нового поколения. На заседании общественного совета председатель правления компании Багдат Мусин представил итоги образовательной трансформации, которая по масштабам сопоставима с запуском отдельного технологического вуза.

Согласно озвученным данным, 6 100 сотрудников компании уже прошли специализированные курсы по работе с искусственным интеллектом. Это стало частью глобальной трансформации кадров, необходимой для управления проектами будущего, такими как строящаяся "Долина дата-центров". Для управления ИИ-хабом на 170 гектарах стандартных знаний телекома уже недостаточно. Инвестиции в "железо" теряют смысл без кадров, способных работать с Big Data и алгоритмами искусственного интеллекта.

Как отметил Багдат Мусин, создание технологической основы экономики требует не просто расширения штата, а радикального изменения навыков действующих сотрудников.

В 2025 году компания фактически превратилась в крупнейший центр переподготовки в стране. Так, 21 000 сотрудников прошли через различные программы обучения. В целом на освоение цифровых систем будущего затрачено 133 000 учебных часов. 6 100 человек получили узкую специализацию в области ИИ и больших данных.

Это решение помогает синхронизировать расширение сети с ее техническим сопровождением. Время, когда от связиста требовались только базовые навыки, прошло. Теперь для работы с новой инфраструктурой нужны специалисты, понимающие цифровые системы и алгоритмы. Именно их подготовка позволяет превратить масштабные инвестиции в работающие сервисы для экономики страны.

Ранее председатель правления АО "Казахтелеком" Багдат Мусин рассказал о внедрении искусственного интеллекта, его влиянии на занятость и рисках структурной безработицы.