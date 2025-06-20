Курс доллара вырос почти на 2 тенге в Казахстане

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 20 июня 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 521,57 тенге, поднявшись на 1,92 тенге.

Стоимость рубля на торгах составила 6,62, снизившись на 0,01.

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 72,47 тенге (+0,26).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 521,38-523,55 тенге, евро – по 600-605 тенге, рубли – по 6,52-6,63 тенге.

Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно на биржах 20 июня 2025 года.

Стоимость барреля нефти марки Brent начала понемногу снижаться, достигнув с предыдущей сессии отметки в 77,05 доллара за баррель (2,28%).

В то же время цена барреля нефти West Texas Intermediate (WTI) выросла на 0,59%, достигнув 73,93 доллара.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 519,55 тенге, евро – 596,03 тенге, рубля – 6,63 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 20 июня, можно здесь.