Запрет на выезд, арест счетов и имущества: казахстанцам сделали срочное напоминание о важном налоге

27 августа 2026 года Департамент государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области обратился к казахстанцам с призывом оплатить важный налог. Речь – о налоге на имущество физлиц, при неуплате которого гражданам могут запретить выезд из страны и арестовать счета, сообщает Zakon.kz.

Так, казахстанцам напомнили, что налог на имущество физических лиц за 2025 год нужно уплатить не позднее 1 октября 2026 года .

"Налог платится по месту нахождения недвижимости – квартиры, дома, дачи, гаража или земельного участка", – уточнили в ДГД по Мангистауской области.

Как узнать сумму и оплатить

Налоговики подчеркнули, что самый простой способ – оплатить налог онлайн, не заполняя реквизиты вручную.

Сумму можно посмотреть и сразу оплатить:

в приложении e-Salyq Azamat – сервис "Предстоящие платежи ФЛ и ИП";

в приложениях банков;

на портале portal.kgd.gov.kz – "Сервисы" → "Предстоящие платежи и задолженность ФЛ";

через чат-бот SalyqBot в Telegram;

по телефону контакт-центра 1414.

Реквизиты для оплаты через банки и банкоматы:

КБК (Код бюджетной классификации) – 104102.

КНП (Код назначения платежа) – 911 (при уплате пени – 912).

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Если не заплатить вовремя

Если казахстанцы не уплатят вовремя налог на имущество, что со 2 октября 2026 года их ждут:

1. Ограничение банковских услуг: нельзя открыть счет, перевести деньги или оформить кредит.

2. Пеня за каждый день просрочки – 1,25-кратная официальная ставка рефинансирования Нацбанка РК.

3. Принудительное взыскание, если долг больше 1 МРП (4 325 тенге):

через 30 рабочих дней после уведомления – налоговый приказ;

если не погасили за 5 рабочих дней – передача частным судебным исполнителям.

ЧСИ могут арестовать счета и имущество, запретить выезд.

Гражданам также напомнили, что услуги частных судебных исполнителей могут обойтись до 25% от суммы долга.

"Не откладывайте оплату. Через приложение это занимает несколько минут", – призвали казахстанцев в ДГД по Мангистауской области.

Ранее в КГД рассказали, кто из казахстанцев должен предоставить декларацию о доходах и имуществе, и нужно ли в ней указывать подаренную квартиру.