#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+28°
$
458.87
535.09
5.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+28°
$
458.87
535.09
5.42
Финансы

Запрет на выезд, арест счетов и имущества: казахстанцам сделали срочное напоминание о важном налоге

Платежи в бюджет, налог, налоги, штраф, штрафы, пеня, пени, госпошлина, госпошлины, социальные платежи, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 13:58 Фото: Zakon.kz
27 августа 2026 года Департамент государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области обратился к казахстанцам с призывом оплатить важный налог. Речь – о налоге на имущество физлиц, при неуплате которого гражданам могут запретить выезд из страны и арестовать счета, сообщает Zakon.kz.

Так, казахстанцам напомнили, что налог на имущество физических лиц за 2025 год нужно уплатить не позднее 1 октября 2026 года.

"Налог платится по месту нахождения недвижимости – квартиры, дома, дачи, гаража или земельного участка", – уточнили в ДГД по Мангистауской области.

Как узнать сумму и оплатить

Налоговики подчеркнули, что самый простой способ – оплатить налог онлайн, не заполняя реквизиты вручную.

Сумму можно посмотреть и сразу оплатить:

  • в приложении e-Salyq Azamat – сервис "Предстоящие платежи ФЛ и ИП";
  • в приложениях банков;
  • на портале portal.kgd.gov.kz – "Сервисы" → "Предстоящие платежи и задолженность ФЛ";
  • через чат-бот SalyqBot в Telegram;
  • по телефону контакт-центра 1414.

Реквизиты для оплаты через банки и банкоматы:

  • КБК (Код бюджетной классификации) – 104102.
  • КНП (Код назначения платежа) – 911 (при уплате пени – 912).

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 13:58
Налоговый календарь: какие налоги и в какие сроки нужно уплатить в сентябре 2026 года

Если не заплатить вовремя

Если казахстанцы не уплатят вовремя налог на имущество, что со 2 октября 2026 года их ждут:

1. Ограничение банковских услуг: нельзя открыть счет, перевести деньги или оформить кредит.

2. Пеня за каждый день просрочки – 1,25-кратная официальная ставка рефинансирования Нацбанка РК.

3. Принудительное взыскание, если долг больше 1 МРП (4 325 тенге):

  • через 30 рабочих дней после уведомления – налоговый приказ;
  • если не погасили за 5 рабочих дней – передача частным судебным исполнителям.

ЧСИ могут арестовать счета и имущество, запретить выезд.

Гражданам также напомнили, что услуги частных судебных исполнителей могут обойтись до 25% от суммы долга.

"Не откладывайте оплату. Через приложение это занимает несколько минут", – призвали казахстанцев в ДГД по Мангистауской области.

Ранее в КГД рассказали, кто из казахстанцев должен предоставить декларацию о доходах и имуществе, и нужно ли в ней указывать подаренную квартиру.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Базовая ставка, процент, проценты, базовые ставки, процентная ставка, налог, налоги, накопление, накопления, банк, банки, график роста, экономика, экономический рост, финансы
16:27, 08 сентября 2025
Казахстанцам напомнили важные детали про "налог на роскошь"
Автокредитование, автокредит, кредит на автомобиль, покупка автомобиля, кредит на машину, покупка машины, автострахование, страхование автомобиля, страхование машины, страховка на авто, страховка на машину
17:36, 27 марта 2026
Авто уничтожено, а налог идет: что нужно срочно сделать казахстанцам
Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату
17:17, 25 августа 2025
Казахстанцам напомнили о жестких мерах за неуплату налогов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Тимофей Скатов на подаче мяча
14:41, Сегодня
Напряжённой назвал Tennis Temple битву Скатова с Димитровым в квалификации US Open
Жанибек Алимханулы
14:16, Сегодня
"Пусть докажет, что он чист": Банк недоволен потенциальным боем Алимханулы - Шираз
Сборная Узбекистана по футболу сыграет против Аргентины в преддверии Кубка Азии-2027
13:56, Сегодня
Сборная Узбекистана по футболу сыграет против Аргентины в преддверии Кубка Азии-2027
Сатпаева представили в &quot;Бёрнли&quot;
13:37, Сегодня
Болельщики "Бёрнли" поддержали Дастана Сатпаева после вылета из Кубка английской лиги
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: