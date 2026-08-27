Запрет на выезд, арест счетов и имущества: казахстанцам сделали срочное напоминание о важном налоге
Так, казахстанцам напомнили, что налог на имущество физических лиц за 2025 год нужно уплатить не позднее 1 октября 2026 года.
"Налог платится по месту нахождения недвижимости – квартиры, дома, дачи, гаража или земельного участка", – уточнили в ДГД по Мангистауской области.
Как узнать сумму и оплатить
Налоговики подчеркнули, что самый простой способ – оплатить налог онлайн, не заполняя реквизиты вручную.
Сумму можно посмотреть и сразу оплатить:
- в приложении e-Salyq Azamat – сервис "Предстоящие платежи ФЛ и ИП";
- в приложениях банков;
- на портале portal.kgd.gov.kz – "Сервисы" → "Предстоящие платежи и задолженность ФЛ";
- через чат-бот SalyqBot в Telegram;
- по телефону контакт-центра 1414.
Реквизиты для оплаты через банки и банкоматы:
- КБК (Код бюджетной классификации) – 104102.
- КНП (Код назначения платежа) – 911 (при уплате пени – 912).
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Если не заплатить вовремя
Если казахстанцы не уплатят вовремя налог на имущество, что со 2 октября 2026 года их ждут:
1. Ограничение банковских услуг: нельзя открыть счет, перевести деньги или оформить кредит.
2. Пеня за каждый день просрочки – 1,25-кратная официальная ставка рефинансирования Нацбанка РК.
3. Принудительное взыскание, если долг больше 1 МРП (4 325 тенге):
- через 30 рабочих дней после уведомления – налоговый приказ;
- если не погасили за 5 рабочих дней – передача частным судебным исполнителям.
ЧСИ могут арестовать счета и имущество, запретить выезд.
Гражданам также напомнили, что услуги частных судебных исполнителей могут обойтись до 25% от суммы долга.
"Не откладывайте оплату. Через приложение это занимает несколько минут", – призвали казахстанцев в ДГД по Мангистауской области.
Ранее в КГД рассказали, кто из казахстанцев должен предоставить декларацию о доходах и имуществе, и нужно ли в ней указывать подаренную квартиру.