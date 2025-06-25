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Финансы

Больше мяса, меньше рыбы: как отличаются расходы на продукты питания по регионам

продукты питания, цены, статистика, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2025 09:52 Фото: freepik
Расходы на питание остаются одной из ключевых статей семейного бюджета казахстанцев. Однако характер этих затрат имеет определенные различия в зависимости от региона. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Согласно данным Бюро национальной статистики, среднее потребление продуктов питания и безалкогольных напитков на одно домашнее хозяйство в Казахстане составило 478 606 тенге в первом квартале 2025 года, но региональный разброс – от 342 до 636 тысяч тенге – говорит о гораздо более сложной картине.

Абсолютным лидером по расходам стала Мангистауская область, где средняя сумма расходов на продукты питания в первом квартале 2025 года достигла 636 492 тенге. Это почти на 33% выше среднего уровня по республике.

За ней следуют Туркестанская (607 762 тенге) и Атырауская (559 110 тенге) области. Эти регионы также демонстрируют высокие расходы на мясо и мясопродукты, а также масла и жиры. Например, в Мангистау на мясо уходит более 233 тысяч тенге – это максимум по стране. Отметим, что средние затраты по республике на мясо и мясопродукты составляют 157 885 тенге.

Фото: Zakon.kz

На другом полюсе – Костанайская (342 178 тенге) и Северо-Казахстанская (350 203 тенге) области, жители которых тратят на питание и напитки значительно меньше, чем в среднем по стране. К слову, на мясо в этих регионах также тратили существенно меньше: 101 316 тенге и 92 682 тенге, соответственно.

В целом, расходы на мясо и мясопродукты – самая весомая статья в продовольственной корзине. На эту категорию приходится треть от всего объема расходов.

Молочные продукты и расходы на мучное

По молочной продукции также наблюдается заметная разница в затратах. Так, средняя сумма расходов составляет 511 22 тенге. При этом в Мангистауской области сумма составила 90 407 тенге, а в области Улытау на молочку расходовали в 4 раза меньше – 22 750 тенге.

Средние расходы на хлебобулочные и крупяные изделия в I квартале года составляли 72 470 тенге. Но в Туркестанской области этот показатель достигал 113 974 тенге, что более чем в два раза выше, чем в Костанайской, – 50 182 тенге.

Рыба и масложировая продукция

На рыбу и морепродукты расходы были существенно ниже, чем на мясо, хлеб и молочку. Средний показатель по стране – 21 592 тенге. При этом в Шымкенте на такую продукцию тратили лишь 12 771 тенге, в то время как в Атырауской области – 30 854 тенге.

Неожиданный лидер по расходам на масла и жиры – область Улытау (66 032 тенге), что в два с половиной раза выше среднего уровня по республике (25 000 тенге). В большинстве регионов показатель находился в диапазоне от 17 до 30 тысяч тенге.

Также в Улытау наиболее высокие расходы на яйца – 13 967 тенге за квартал. Наименьшие затраты на этот товар отмечен в Костанайской области – 7 798 тенге.

Добавим, что в Алматы и Астане расходы на питание близки к среднереспубликанским: 513 074 и 473 302 тенге, соответственно. При этом Алматы также был среди лидеров по расходам на молочную продукцию – 61 036 тенге.

Ранее мы рассказывали, как изменилась структура денежных расходов казахстанских домохозяйств.

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Ольга Кудряшова
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