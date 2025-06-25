Мировые рынки "воскресли" на фоне перемирия на Ближнем Востоке
Биржи вздохнули с облегчением
Первыми незамедлительно отреагировали фьючерсы на ключевые американские фондовые индексы:
- Dow Jones поднялся на 0,9%,
- S&P 500 – на 1%,
- Nasdaq 100 – на 1,3%.
Азиатские и европейские площадки подхватили позитивный тренд, демонстрируя уверенный рост:
- японский Nikkei 225 прибавил 1,2%,
- южнокорейский Kospi – 2,7%,
- немецкий DAX – 1,64% (все данные на 01 GMT 25.06.2025).
Это наглядное свидетельство того, как быстро рынки реагируют на деэскалацию конфликтов, особенно в таких стратегически важных регионах, комментирует ситуацию аналитик Магомед Магомедов.
"Ослабление напряженности на Ближнем Востоке дает инвесторам возможность переключить внимание с геополитических рисков на фундаментальные показатели. Это окно возможностей для роста, но важно помнить, что хрупкий мир требует постоянного подтверждения".Магомед Магомедов
Нефтяной рынок, традиционно чувствительный к ближневосточной динамике, отреагировал на перемирие ожидаемым падением цен. Котировки WTI опустились до 66,8 доллара за баррель, Brent – до 69,66 доллара за баррель.
Сегодня на 12.00 по времени Астаны фьючерсы на Brent идут по 67,23 долларов, а WTI – по 65,44 долларов за баррель.
Это удешевление сырья привело к коррекции акций нефтедобытчиков, таких как Exxon Mobil и Chevron, что свидетельствует о смещении фокуса с предложения на спрос и общую экономическую ситуацию.
Широкий жест Трампа
Интересным моментом стало заявление Дональда Трампа о разрешении Китаю закупать иранскую нефть.
"Надеюсь, они также будут закупаться в США. Для меня было большой честью сделать это!" – написал президент США в соцсети Truth Social.
Этот шаг, вероятно, направлен на дальнейшую деэскалацию и может оказать дополнительное давление на мировые цены на энергоносители.
Сектор туризма и путешествий в Европе оказался среди лидеров роста. Индекс Stoxx Europe Travel and Leisure взлетел на 4%, а акции авиакомпаний, таких как EasyJet (+6,5%), и гостиничных гигантов, вроде InterContinental Hotels (+3,3%), показали значительный подъем. Это отражает ожидания скорого восстановления международного туризма и снижение рисков, связанных с авиаперевозками через регион.
Однако не все рынки отреагировали однозначно позитивно. Российский рынок акций, например, во вторник снизился, реагируя на резкое падение цен на нефть, но в течение дня IMOEX отыграл часть потерь.
В Казахстане также наблюдалась схожая тенденция: Казахстанская фондовая биржа (KASE) вчера отреагировала на перемирие снижением нефтяных акций на 5,9%, что напрямую связано с заметным падением котировок нефти. Это подчеркивает, что, несмотря на общую эйфорию, отдельные экономики остаются уязвимыми к изменению цен на сырье.
Технический анализ также указывает на позитивные тенденции. S&P 500 консолидируется выше уровня поддержки 5880 пунктов, и аналитики ожидают продолжения подъема к историческому максимуму. Euro STOXX 600 оттолкнулся от 50-дневной скользящей средней, что предвещает новое повышение к уровню сопротивления 555 пунктов.
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