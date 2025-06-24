Прогресс в конфликте Израиля и Ирана: что об этом известно

Фото: wikimedia

24 июня 2025 года появилась информация о прекращении огня между Израилем и Ираном. Что об этом известно – в обзоре Zakon.kz.

В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". "Израиль и Иран пришли ко мне почти одновременно и сказали: "Мир!" Я знал, что время настало. Мир и Ближний Восток – настоящие победители! Обе нации увидят огромную любовь, мир и процветание в своем будущем. Они так много приобретут, но и так много потеряют, если собьются с пути праведности и истины", – написал Трамп. Далее иранский чиновник подтвердил согласие Ирана на предложенное США прекращение огня с Израилем.

Однако глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что никакого соглашения о прекращении огня или военных операций нет. И если Израиль прекратит "агрессию" до 4 утра (6:30 по Астане), Тегеран больше не будет наносить удары, пишет РИА Новости.

Параллельно армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявляла о нескольких запусках ракет из Ирана. Одна, по данным местных СМИ, попала в многоэтажку в городе Беэр-Шева на юге страны, погибли три человека.

В районе 8:00 (по Астане) иранский телеканал Press TV сообщил о вступлении в силу прекращения огня с Израилем. А по информации телеканала Kan, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на ночном заседании проинформировал правительство о достижении договоренности о прекращении огня с Ираном.

Чуть позже президент США заявил, что прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу. "Прекращение огня вступило в силу. Пожалуйста, не нарушайте его!" – написал Трамп в соцсети Truth Social.

– написал Трамп в соцсети Truth Social. О прекращении огня сообщила и канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху. "Минувшей ночью премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел заседание кабинета безопасности при участии министра обороны, начальника Генерального штаба и главы "Моссад", чтобы сообщить: Израиль не только достиг всех целей операции "Народ как лев", но и превзошел их. Израиль устранил немедленную экзистенциальную двойную угрозу – в ядерной сфере и в области баллистических ракет", – говорится в официальном заявлении. Отмечается, что в связи с достижением стратегических целей операции и в полной координации с президентом Трампом Израиль принял его инициативу о двустороннем прекращении огня.

В офисе Нетаньяху заявили, что в ходе операции ЦАХАЛ установила полный контроль над воздушным пространством Тегерана, нанесла сокрушительный удар по высшему военному командованию Ирана и уничтожила десятки ключевых объектов государственной инфраструктуры.

При этом в Израиле заявили, что будут решительно реагировать на любое нарушение прекращения огня. И якобы была зафиксирована новая ракетная атака со стороны Ирана после того, как объявили о прекращении огня.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал армии ответить на нарушение Ираном режима прекращения огня.

Однако Иран опроверг данные о запуске ракеты по Израилю после объявления перемирия.

Позже Высший совет национальной безопасности Ирана подтвердил перемирие с Израилем. При этом там указали на "победу, которая заставила врага пожалеть, признать поражение и в одностороннем порядке прекратить агрессию".

Дональд Трамп высказал недовольство Израилем и Ираном, указав, что Израиль начал удары сразу после того, как согласился на перемирие. Он призвал Израиль не атаковать Иран.

По утверждению президента США, американские удары по ядерной инфраструктуре Ирана привели к ее полному разрушению.

Также Трамп сообщил, что Израиль отказался от ударов по Ирану и развернул свои боевые самолеты. Режим прекращения огня между Израилем и Ираном продолжает действовать.

Израиль атаковал иранский радар недалеко от Тегерана и на этом завершил свой ответ на нарушение режима прекращения огня со стороны Ирана, сообщила радиостанция "Галей ЦАХАЛ" со ссылкой на источник.

Примерно в 17:30 (по Астане) офис премьера Израиля сообщил о решении воздержаться от дальнейших ударов по Ирану. Утром 13 июня 2025 года Израиль нанес удары по ядерной и военной инфраструктуре Ирана в рамках операции "Нация львов". В результате атаки погибли начальник Генштаба Корпуса стражей иранской революции (КСИР) Хоссейн Салами и президент Исламского университета Азад Мохаммад Техранчи. Затем Иран ответил запуском ракет по Израилю.

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