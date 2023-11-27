Израиль и ХАМАС обсуждают продление перемирия

Израиль и палестинское движение ХАМАС рассматривают возможность продлить режим прекращения огня, который действует сейчас в секторе Газа, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CNN 27 ноября, в четвертый и последний день перемирия, действующего между Израилем и движением ХАМАС, обе стороны рассматривают возможность продлить режим прекращения огня. Эти переговоры также поддерживают США и Катар, выступающие посредниками.

Движение ХАМАС опубликовало заявление, в котором выразило готовность продлить перемирие после его завершения 27 ноября и отметило "серьезные усилия" по обмену заложниками и пленными. Израильские власти также обсуждают возможность продления сделки по освобождению заложников на прежних условиях.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье 26 ноября сообщил президенту США Джо Байдену, что "приветствует" продление перемирия с ХАМАС при условии, что в секторе Газа будут освобождать по 10 заложников ежедневно.

"Мы вернули еще одну группу заложников сегодня вечером, женщин и детей. Весь наш народ тронут до глубины души, глядя на воссоединение семей. Есть также план, по которому возможно договориться об освобождении десяти дополнительных заложников каждый день", – сказал Нетаньяху.

При этом израильский премьер подчеркнул, что окончательная ликвидация ХАМАС остается одной из приоритетных целей Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По словам спикера МИД Катара Маджеда аль-Ансари, участники переговоров надеются, что Израиль и Палестина продлят срок действия перемирия после первых четырех дней. Президент США Джо Байден также выразил желание, чтобы стороны не возобновляли военные действия и соблюдали режим прекращения огня, который позволит освободить больше заложников и оказать гуманитарную помощь жителям Газы.

Ранее сообщалось, что израильские войска готовятся к возобновлению боевых действий в секторе Газа.

Очередной конфликт между палестинскими радикалами и Израилем начался 7 октября с нападения боевиков движения ХАМАС на израильские пограничные поселения. В результате атаки погибли 1,4 тыс. человек, более 200 были взяты в заложники. ЦАХАЛ в ответ провела массированные обстрелы сектора Газа, а впоследствии начала в палестинском анклаве наземную операцию, чтобы полностью уничтожить ХАМАС. Число погибших палестинцев оценивают в 13 тыс. человек.



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