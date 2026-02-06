#Казахстан в сравнении
Финансы

Цены "встали на тормоз": что происходит с сельхозпродукцией в Казахстане

инфляция в РК, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 11:41 Фото: pexels
Начало 2026 года принесло долгожданное замедление инфляционных процессов. Согласно официальным данным, общий индекс цен на сельхозпродукцию составил 99,8%, сообщает Zakon.kz.

Техническая дефляция в 0,2% на цены производителей критически важна для прогнозирования розничных цен, так как именно стоимость сырья у производителя закладывает основу чека в супермаркетах.

Проблема накопленного эффекта

Несмотря на текущее охлаждение рынка, годовые и пятилетние показатели подчеркивают масштаб пройденной продовольственной инфляции. По данным БНС АСПиР РК, к январю 2025 года цены производителей выросли на 10%, а за пятилетний период (с декабря 2020 года) общий рост составил 30,7%.

Однако есть и плюсы. Главным стабилизатором выступил сектор растениеводства: в январе он показал снижение на 0,4%. Пшеница мягких сортов, являющаяся основой продовольственной безопасности, за последние пять лет подорожала всего на 12%, что значительно ниже среднего уровня инфляции. Это создает устойчивый фундамент для цен на муку и социальный хлеб.

А вот в животноводстве ситуация остается неоднородной: при общем росте индекса на 0,1% за месяц внутри категории есть сильные колебания. Но и здесь мы видим положительную динамику: цены на яйца снизились на 3,7%, а на мясо птицы – на 2,1% к уровню декабря.

Эти данные подтверждают, что рынок достиг точки насыщения, и дальнейшее повышение цен просто ограничится покупательной способностью населения.

Зоны инфляционного риска

Анализ статистики показывает аномально высокий рост в молочном секторе: за пять лет стоимость сырого коровьего молока у производителей увеличилась на 72,9%. Это самый высокий показатель среди базовых продуктов питания, который объясняет высокую стоимость молочной продукции на полках. Еще одним "опорным пунктом" долгосрочной инфляции остается картофель: его цена выросла на 65,5% с 2020 года, хотя в январе рост замедлился до 1%.

Главный вывод нашего мониторинга: инфляция в аграрном секторе перешла из фазы агрессивного роста в стадию стагнации. Стабилизация цен на пшеницу (100,1% к декабрю) и масличные культуры (100,7%) обеспечивает предсказуемость для перерабатывающих предприятий.

Общая картина

Для детального понимания посмотрим на 8 ключевых позиций в трех временных разрезах.

Фото: Zakon.kz

Как видим, пик инфляционного давления со стороны производителей пройден. Если внешние факторы и стоимость ГСМ в период весенне-полевых работ останутся в рамках прогнозов, текущее ценовое плато сохранится до начала лета. Это создаст условия для реального замедления инфляции в розничном сегменте в ближайшие 2-3 месяца, что повлияет на общую инфляцию в конце года.

Сегодня инфляция составила 12,2% (в декабре 2025 года – 12,3%). В планах правительства страны – выйти к концу года на однозначный уровень инфляции ниже 10%.

Ранее мы рассказали, почему официальная инфляция не отражает реальный рост цен в Казахстане.

Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
