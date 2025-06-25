Станут ли недоступными потребительские кредиты для казахстанцев, рассказал глава МНЭ

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах Мажилиса 25 июня 2025 года рассказал, как повышение КПН для банков может сказаться на кредитовании населения, передает корреспондент Zakon.kz.

Серик Жумангарин отметил, что в рамках нового Налогового кодекса, который был поддержан Парламентом в целом и ушел на подпись главе государства, КПН оставлен на уровне 20% для тех банков, которые финансируют реальный сектор. При финансировании потребительского сектора – 25%.

Журналисты поинтересовались, не приведет ли это к недоступности таких кредитов.

"Нет. Сейчас базовая ставка Нацбанка – 16,5%, ставка беззалоговых кредитов, решением правления – 46%, залоговых, если не ошибаюсь, 35%. Ипотечные кредиты сейчас Нацбанк снизил до 20% – потолок. Никаким образом 16,5% на 45% не влияют. Согласитесь? Потребительское кредитование растет хорошими темпами. Темпы очень высокие, особенно с 2022 года", – заявил глава МНЭ.

По его словам, кредиты экономике за 2024 год увеличились на 20,9%, почти до 34 трлн тенге. Из них кредиты бизнесу выросли на 16%, или до 13 трлн тенге, а кредиты населению – на 24%, до 21 трлн тенге. Внутри них сидят потребительские кредиты – они выросли на 33,5%, почти до 14 трлн тенге.

"Рост идет очень серьезный, и это один из тех факторов, который на сегодняшний день является инфляция образующим, к сожалению. Есть прямая корреляция между увеличением потребительских кредитов населению и ростом инфляции. Это один из инструментов для (снижения уровня закредитованности населения. – Прим. ред.). Но знаете, потребительское кредитование не есть плохо. Если брать ВВП страны, то он состоит из четырех слагаемых: потребление, инвестиции, государственные вливания и чистый экспорт. Все составляющие важны, и мы этими методами тоже не должны совсем загасить потребительское кредитование – такой задачи вообще не стоит, надо просто одновременно поднять кредитование реального сектора. Задача такая на сегодняшний день", – заверил Серик Жумангарин.

Ранее депутаты Мажилиса согласились с поправками Сената в новый Налоговый кодекс Казахстана. Таким образом, считается, что документ в целом поддержан Парламентом страны и направлен на подпись главе государства.