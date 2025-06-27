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Общество

В Казахстане могут пересмотреть процедуру присвоения национальности ребенка

Перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2025 13:31 Фото: Zakon.kz
Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова в кулуарах правительства 27 июня 2025 года рассказала, какие изменения готовятся в части присвоения национальности ребенку, передает корреспондент Zakon.kz

Светлана Жакупова сообщила, что были факты, когда национальность устанавливали по отцу.

"В СМИ эту проблему освещали – при оформлении статуса кандаса, когда девушка обратилась, у нее мама казашка, и ей нужно было подтвердить ее национальность казашкой. Поэтому здесь мы будем рассматривать совместно с Конституционным судом, совместно с государственными органами, потому что этот вопрос – прерогатива Министерства внутренних дел", – добавила она. 

Журналисты уточнили, значит ли это, что национальность будут устанавливать не только по отцу.

"Да, это будет обоюдное решение (оба родителя смогут выбрать, какую национальность дать ребенку. – Прим. ред.). До сегодняшнего дня этот вопрос не вызывал проблем. Изначально было, что если рождается сын, радуется отец и спешит дать имя и фамилию этому сыну. Но на практике мы сталкиваемся со странными вещами, когда родители живут вместе, но при этом отец не спешит дать свою фамилию детям", – резюмировала глава Минтруда. 

Ранее глава Конституционного суда предложила в рамках законодательной повестки рассмотреть вопрос о  внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс, Кодекс о браке (супружестве) и семье и другие связанные с ними законодательные акты с учетом правовых позиций, касающихся порядка замены в судебном процессе присяжных заседателей, определения и указания национальности ребенка, совершенствования института усыновления и исполнения алиментных обязательств.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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