На сколько может повыситься пенсия в Казахстане

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова 10 сентября 2024 года озвучила прогноз, на сколько может измениться пенсия в Казахстане со следующего года, передает корреспондент Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: