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На сколько может повыситься пенсия в Казахстане

Пенсия, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 14:20 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова 10 сентября 2024 года озвучила прогноз, на сколько может измениться пенсия в Казахстане со следующего года, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, сегодня средний размер базовой пенсионной выплаты составляет порядка 42 тыс. тенге.

"По прогнозам, с индексацией, со следующего года будет порядка 44 тыс. Сегодня средний размер пенсии, с учетом базовой пенсионной выплаты, составляет порядка 152 тыс., максимально – 197 тыс. тенге. Поэтому, с учетом индексации, эти все показатели будут повышены", – дополнила Светлана Жакупова.

На 1 июля 2024 года средний размер совокупной пенсии составил 132 110 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 89 479 тенге, базовой пенсии – 42 631 тенге.

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