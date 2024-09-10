На сколько может повыситься пенсия в Казахстане
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова 10 сентября 2024 года озвучила прогноз, на сколько может измениться пенсия в Казахстане со следующего года, передает корреспондент Zakon.kz.
По ее словам, сегодня средний размер базовой пенсионной выплаты составляет порядка 42 тыс. тенге.
"По прогнозам, с индексацией, со следующего года будет порядка 44 тыс. Сегодня средний размер пенсии, с учетом базовой пенсионной выплаты, составляет порядка 152 тыс., максимально – 197 тыс. тенге. Поэтому, с учетом индексации, эти все показатели будут повышены", – дополнила Светлана Жакупова.
На 1 июля 2024 года средний размер совокупной пенсии составил 132 110 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 89 479 тенге, базовой пенсии – 42 631 тенге.
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