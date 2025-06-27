Рост денежной массы создает проинфляционное давление: глава Нацбанка ответил депутату

Председатель Нацбанка Тимур Сулейменов объяснил депутату Бакытжану Базарбеку, как регулятор обеспечивает стабильность цен и как работает базовая ставка в условиях увеличения денежной массы, связанной с ростом государственных расходов.

"С небольшой задержкой изменение ставки отражается на корпоративном кредитовании и ставках по депозитам. В условиях тяжелого бюджетного финансирования в прошлом и этом году нам пришлось прибегнуть к средствам Нацфонда. Мы вернули их обратно – около 6 триллионов в прошлом году, 5,3 триллиона – в этом. Это увеличивает денежную массу. По итогам первого квартала рост денежной массы составил 18%, тогда как номинальный рост ВВП – 13%. Это расхождение оказывает проинфляционное влияние", – отметил Тимур Сулейменов.

Он также сообщил, что глава государства поручил разработать комплекс мер по сдерживанию инфляции. Регулятор подготовил базовый документ и в ближайшее время будет обсужден в правительстве.

"Мы считаем, что наряду с экономическим ростом инфляция – это важнейший макроэкономический показатель, потому что она влияет как на социальное самочувствие каждого казахстанца, так и на экономический цикл. В условиях высокой и растущей инфляции, ценовой нестабильности бизнес, естественно, будет инвестировать меньше и требовать более высокой премии. Поэтому работа с инфляцией для нас является главной задачей. Эту работу мы проводим не в одиночку, а совместно с правительством", – говорит председатель Нацбанка.

Финансист Расул Рысмамбетов прокомментировал данную ситуацию.

"Бакытжан Базарбек в первую очередь юрист, это хорошо, что он интересуется экономикой. Но это чуть-чуть другое. У Нацбанка основной мандат – это инфляция. И если она ускоряется, прежде всего страдают простые люди. Что касается базовой ставки, она работает с 2015 года, и допустим, у нее есть временной лаг, но она все-таки сдерживает инфляцию. Нет смысла отказываться от этого инструмента. Потому что это процентная ставка или базовая ставка –это основной инструмент, с помощью которого Национальный банк контролирует инфляцию и сдерживает ее. Или, допустим, мотивирует экономических агентов к росту, снижая ее и удешевляя стоимость денег. Тут даже не может быть вопросов, что базовая ставка нужна, это раз. Во-вторых, она работает. И в-третьих, наверно, все-таки это должен быть какой-то уровень экономический, искусственный. Опасно заниматься популизмом и говорить: "Вот не работает система – сделайте. Дайте нам дешевые деньги", – сказал Рысмамбетов.

По его словам, допустим, если заставить Нацбанк снизить базовую ставку до 10%, то инфляция ускорится на 25%. В результате пострадают не депутаты и бизнес, а в первую очередь это ударит по простым людям с зарплатой 200-300 тысяч тенге, а есть и те, кто получает 100 тысяч.

"Базовая ставка нужна, и она работает – смысл пересматривать ее только на заявлении политиков. Ее надо пересматривать только по изменяющимся макроэкономическим показателям", – отметил спикер.

Напомним, сегодня состоялось совместное заседание палат Парламента, где мажилисмен Бакытжан Базарбек задал ряд вопросов по поводу базовой ставки. По его мнению, ее повышение не приводит к сдерживанию роста цен.