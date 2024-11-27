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Глава Нацбанка объяснил, что препятствует снижению базовой ставки

Базовая ставка, Нацбанк, доклад, инфляция, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 15:15 Фото: freepik
В рамках пленарного заседания Мажилиса Парламента РК председатель Нацбанка РК Тимур Сулейменов объяснил, что препятствует снижению базовой ставки, а также назвал основные факторы роста инфляции. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов выступил с докладом на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК по рассмотрению законопроекта "О внесении изменений и дополнений в Закон РК "О республиканском бюджете на 2024–2026 годы".

Глава Нацбанка акцентировал внимание на вопросах, связанных с рисками для роста инфляции. В частности, он напомнил, что в текущем году объем прямых трансфертов из Нацфонда составит 5,6 трлн тенге, а общее изъятие средств превысит 6 трлн тенге. В итоге баланс поступлений и изъятий средств Нацфонда остается отрицательным – изъятия превышают поступления.

"Мы с вами уже обсуждали, что этот серьезный проинфляционный фактор не дает нам возможности быстрее смягчать монетарную политику, делать базовую ставку ниже, а значит, и ставку по кредитам банков, в том числе для бизнеса. В этой связи считаем, что крайне важно использовать новый Налоговый кодекс как инструмент для принятия системных мер по повышению ненефтяных доходов республиканского бюджета и балансировки бюджета государства". Тимур Сулейменов

Отметим, что на заседании в октябре Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14,25%. На этом уровне ставка находится с июля 2024 года. 

В докладе сказано, что, несмотря на различные риски и ситуацию в мире, за 9 месяцев этого года показатель ВВП в Казахстане вырос до 4% за счет роста во всех секторах экономики. Инфляция снизилась более чем 2,5 раза в сравнении с пиковыми значениями февраля 2023 года. В то же время показатель все еще далек от таргета Национального банка – 5%.

"Отдельно отмечу, что после продолжительного замедления инфляция ускорилась до 8,5% в октябре текущего года. Основной вклад в ускорение инфляции вносит инфляция платных услуг – 14,3% на фоне проводимой программы "Тариф в обмен на инвестиции" и удорожания ряда рыночных услуг. Рост цен на непродовольственные товары также ускорился – 7,8% в условиях роста издержек производства и импортных цен. При этом сдерживающее влияние на инфляцию оказывает дезинфляция продовольственных товаров – 4,9%". Тимур Сулейменов

Председатель Нацбанка уточнил, что в целом динамика цен в текущем году соответствует прогнозу регулятора. Ожидается, что по итогам 2024 года инфляция будет находиться диапазоне 8-9%, пояснил Тимур Сулейменов.

Вместе с тем наблюдаются существенные риски прогноза, которые имеются как во внешнем секторе, так и внутри экономики. Из внутренних проинфляционных факторов он отметил пересмотр объемов трансфертов из Нацфонда. Так как бюджет значительно опирается на трансферты из Национального фонда, в результате ненефтяной дефицит остается высоким.

В заключении глава Нацбанка отметил, что нестабильная и высокая инфляция приводит к обесценению сбережений и трудовых доходов граждан, перемещению в иностранные активы. Для бизнеса это затрудняет долгосрочное планирование, ведет к падению стимулов к инвестированию, замедляет темпы экономического роста. Поэтому борьба с инфляцией и ее стабилизация остаются основными приоритетами экономической политики.

Ранее Zakon.kz сообщал, какие поправки принял Мажилис в проект трехлетнего бюджета. 

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