Пенсионерка с долгами перед четырьмя банками не смогла добиться банкротства

В Таразе женщину разоблачили при попытке намеренного банкротства, чтобы не платить по кредитам, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба Таразского городского суда 27 июня 2025 года рассказала, что пенсионерка обратилась с иском о применении процедуры восстановления платежеспособности.

"Истец обратилась в суд, мотивируя свои требования тем, что имеет задолженности по заемным обязательствам перед банками на общую сумму 4,8 млн тенге. Задолженность образовалась вследствие финансовых затруднений. В данный момент она получает пенсию в размере 130 тыс. тенге, дополнительного заработка, движимого и недвижимого имущества не имеет", – сказано в сообщении.

При этом представители четырех банков просили суд в удовлетворении заявления отказать. По их мнению, женщина, имея неисполненные обязательства перед одним кредитором, оформляла займы в других банках, чтобы увеличить дебиторскую задолженность для соответствия критериям неплатежеспособности. А это указывает на преднамеренное банкротство.

"Судом установлено, что заключение финансового управляющего составлено без истребования сведений о семейном положении заявителя, наличия доли в общем совместном имуществе, отсутствуют сведения о регистрации заявителя в качестве ИП и других сведений. То есть финансовым управляющим работа по выявлению финансового положения должника проведена ненадлежащим образом. Кредиторы указали, и представителем заявителя не отрицалось, что А., подав заявление в суд, фактически приостановила выплаты по своим долгам. Это свидетельствует о ее недобросовестном поведении", – рассказали в суде.

Там пришли к выводу, что доказательства указывают на отсутствие оснований для применения процедуры восстановления платежеспособности.

"Заявитель намеренно ухудшила свое финансовое положение, оформив кредиты и подав заявление об увольнении с работы, то есть лишилась дополнительного заработка. Суд посчитал, что действия А. при подаче заявления в суд направлены не на исполнение обязательств перед кредиторами, а на отсрочку их исполнения. Суду доказательства не предоставлены в полном объеме, и суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявления и отказал в иске", – сказано в информации суда.

Решение вступило в законную силу.

5 мая 2025 года стало известно, что в Казахстане упростили применение процедуры внесудебного банкротства для граждан. 9 июня сообщалось о планах внести изменения в Закон о банкротстве.