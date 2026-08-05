Тяжелобольная казахстанка добилась списания многомиллионного долга перед банками

Казахстанка с инвалидностью и онкологией прошла все возможные суды, чтобы получить банкротство из-за долгов перед банками, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Кассационном суде по гражданским делам 5 августа 2026 года, женщина, являющаяся инвалидом II группы, страдающая онкологическим заболеванием, просила признать ее банкротом. Размер ее долга составлял 4,5 млн тенге. Однако суды первой и апелляционной инстанций отказали, указав, что она владеет 25,9% доли в уставном капитале ТОО.

Дело дошло до Кассационного суда, который не согласился с такими выводами.

"Проверив имеющиеся обстоятельства, суд установил, что товарищество фактически не осуществляет деятельность более двух лет, его имущество оценено всего в 103 тыс. тенге, а стоимость доли заявителя составляет всего лишь 26 677 тенге, чего явно недостаточно для погашения задолженности. Кроме того, заявитель не получает доходов от участия в ТОО, единственным источником ее средств является пособие по инвалидности", – уточнили в суде.

Исходя из установленных по делу обстоятельств, суд пришел к выводу, что само по себе наличие доли в юридическом лице не является основанием для отказа в применении процедуры судебного банкротства.

"При рассмотрении таких дел необходимо учитывать реальную стоимость имущества и фактическую платежеспособность должника", – объяснили в суде.

По итогам рассмотрения Кассационный суд отменил судебные акты нижестоящих судов и применил в отношении казахстанки процедуру судебного банкротства.

С 1 июля в Казахстане запустили Единую цифровую платформу для урегулирования задолженности по потребительским беззалоговым кредитам. С ее помощью определенной категории должников станет проще урегулировать долги.