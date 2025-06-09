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Финансы

Некоторым казахстанцам спишут долги: что изменится в законе о банкротстве

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2025 11:57 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Департаменте государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области сегодня, 9 июня 2025 года, рассказали, какие изменения планируют внести в закон о банкротстве, сообщает Zakon.kz.

В департаменте напомнили, что в Казахстане Закон РК "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан", предоставляющий гражданам три процедуры для урегулирования долговых обязательств: внесудебное банкротство, судебное банкротство и восстановление платежеспособности, действует с 3 марта 2023 года.

Предстоящие изменения

В Парламенте рассматриваются поправки, предусматривающие:

  1. Исключение требования о проведении урегулирования долга по договорам займа, заключенным до 1 января 2025 года.
  2. Право должника прекратить процедуру внесудебного банкротства без указания причин.
  3. Прекращение всех обязательств банкрота перед финансовыми организациями, включая не отраженные в базе кредитных бюро, после завершения процедуры внесудебного банкротства.
"Ожидается, что данные поправки будут реализованы до конца текущего года".Пресс-служба ДГД по Мангистауской области

Статистика применения процедур по стране

Согласно информации, признаны банкротами:

  • через органы государственных доходов – 28,4 тыс. граждан;
  • по решению суда – 196 граждан.

Общая сумма обязательств – 147,1 млрд тенге.

Процедуру восстановления платежеспособности применили 103 гражданина на сумму 9,5 млрд тенге, из них по 8 утверждены планы восстановления.

С момента введения закона наблюдается рост информированности населения:

  • в 2024 году подано 83 057 заявлений,
  • за 5 месяцев 2025 года – 77 106.

Ключевые изменения в законодательстве

С 20 августа 2024 года вступили в силу поправки, направленные на упрощение процедур:

  1. Процедура восстановления платежеспособности стала доступна при отсутствии просрочки и имущества, но при наличии стабильного дохода.
  2. Внесудебное банкротство теперь применяется по обязательствам перед всеми организациями, имеющими права требования по договорам займа, включая микрофинансовые и коллекторские организации.
  3. Упрощен порядок подачи заявления: исключена необходимость указывать сведения о кредиторе и сумме долга, а также прилагать документы.
  4. Уточнен порядок исчисления срока отсутствия погашения: платежи менее 1 МРП не считаются погашением, срок исчисляется с даты последнего платежа.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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