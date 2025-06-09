Некоторым казахстанцам спишут долги: что изменится в законе о банкротстве
В департаменте напомнили, что в Казахстане Закон РК "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан", предоставляющий гражданам три процедуры для урегулирования долговых обязательств: внесудебное банкротство, судебное банкротство и восстановление платежеспособности, действует с 3 марта 2023 года.
Предстоящие изменения
В Парламенте рассматриваются поправки, предусматривающие:
- Исключение требования о проведении урегулирования долга по договорам займа, заключенным до 1 января 2025 года.
- Право должника прекратить процедуру внесудебного банкротства без указания причин.
- Прекращение всех обязательств банкрота перед финансовыми организациями, включая не отраженные в базе кредитных бюро, после завершения процедуры внесудебного банкротства.
"Ожидается, что данные поправки будут реализованы до конца текущего года".Пресс-служба ДГД по Мангистауской области
Статистика применения процедур по стране
Согласно информации, признаны банкротами:
- через органы государственных доходов – 28,4 тыс. граждан;
- по решению суда – 196 граждан.
Общая сумма обязательств – 147,1 млрд тенге.
Процедуру восстановления платежеспособности применили 103 гражданина на сумму 9,5 млрд тенге, из них по 8 утверждены планы восстановления.
С момента введения закона наблюдается рост информированности населения:
- в 2024 году подано 83 057 заявлений,
- за 5 месяцев 2025 года – 77 106.
Ключевые изменения в законодательстве
С 20 августа 2024 года вступили в силу поправки, направленные на упрощение процедур:
- Процедура восстановления платежеспособности стала доступна при отсутствии просрочки и имущества, но при наличии стабильного дохода.
- Внесудебное банкротство теперь применяется по обязательствам перед всеми организациями, имеющими права требования по договорам займа, включая микрофинансовые и коллекторские организации.
- Упрощен порядок подачи заявления: исключена необходимость указывать сведения о кредиторе и сумме долга, а также прилагать документы.
- Уточнен порядок исчисления срока отсутствия погашения: платежи менее 1 МРП не считаются погашением, срок исчисляется с даты последнего платежа.
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