Рубль снова в игре: что происходит со спросом на валюту в Казахстане

После резкого охлаждения интереса к российскому рублю казахстанцы вновь начали возвращаться к покупке российской валюты. А вот спрос на китайский юань, наоборот, опустился до одного из самых низких уровней за последние годы, сообщает Zakon.kz.

Хроника популярности рубля

Ситуация на валютном рынке за последние несколько лет менялась почти зеркально. До 2022 года рубль оставался одной из самых востребованных иностранных валют у населения Казахстана. Так, в первом квартале 2022 года (после начала конфликта в Украине) объем нетто-продаж российских рублей обменными пунктами достигал 215,2 млрд тенге – население активно покупало российскую валюту.

Однако уже через год тренд резко развернулся, отмечают специалисты Finprom.kz. По итогам января-марта 2023 года показатель впервые ушел в отрицательную зону – минус 8,4 млрд тенге, и казахстанцы стали продавать рубли.

В 2024 году ситуация ненадолго стабилизировалась: чистые продажи вновь стали положительными и составили 6,5 млрд тенге. Но затем рынок снова качнулся в другую сторону. В первом квартале 2025 года показатель упал до минус 40,9 млрд тенге. Особенно сильный отток наблюдался во второй половине прошлого года, когда отдельные месяцы уходили ниже минус 50 млрд тенге.

На этом фоне начало 2026 года выглядит заметно спокойнее. По итогам января-марта нетто-продажи рублей вновь вышли в плюс и составили 3,2 млрд тенге. Это несопоставимо с ажиотажем 2022 года, но уже показывает изменение настроений на рынке.

Где рубль "любят" больше всего

Сильнее всего интерес к рублю сейчас заметен в приграничных и промышленных регионах. Наибольший объем чистых покупок зафиксирован в Карагандинской области – 3,1 млрд тенге. Далее идут Восточно-Казахстанская область – 1,6 млрд тенге и Костанайская – 1,2 млрд тенге.

При этом в крупнейших городах ситуация остается противоположной. В Алматы и Астане население по-прежнему продает российскую валюту активнее, чем покупает. Чистые продажи составили минус 1,2 млрд и минус 2 млрд тенге соответственно.

Юань неожиданно ушел в тень

Совсем иначе выглядит ситуация с китайским юанем. Несмотря на активное развитие торговли с Китаем, спрос населения на эту валюту остается значительно более спокойным и предсказуемым.

Пик интереса к юаню пришелся на 2022 год, когда объем чистых продаж достиг 553,4 млн тенге. Затем показатели начали постепенно снижаться. В январе-марте 2024 года нетто-продажи юаня составляли 393,5 млн тенге, в 2025 году – уже 161 млн тенге, а в первом квартале 2026 года сократились до 28,6 млн тенге.

При этом рынок юаня выглядит намного менее нервным, чем рынок рубля. Резких скачков здесь почти нет, а снижение спроса обычно совпадает с периодом после китайского Нового года, когда традиционно падает деловая активность и объем торговли с КНР.

Это может говорить о том, что юань в Казахстане все чаще используется не для спекулятивных операций или сбережений, а прежде всего для расчетов, связанных с реальной торговлей и бизнесом.

Рубль и юань дорожают

Параллельно менялись и курсы валют. Российский рубль за 2024-2025 годы заметно укрепился по отношению к тенге. Если в начале 2024 года средний курс составлял около 5 тенге за рубль, то к концу 2025 года он поднялся до 6,5-6,7 тенге. В 2026 году российская валюта начала постепенно корректироваться вниз. Весной курс колебался в диапазоне 6,1-6,5 тенге за рубль.

Юань за тот же период также укрепился. В начале 2024 года средний курс составлял около 61- 63 тенге, а к концу 2025 года приблизился к 76 тенге за юань. Затем последовала коррекция, и в мае 2026 года курс находился в диапазоне 68-69 тенге.

Почему рынок снова смотрит на соседские валюты

Дополнительное внимание к рублю и юаню сейчас связано и с усилением экономических контактов между Россией и Китаем. Рынок ожидает дальнейшего расширения расчетов в национальных валютах, а для Казахстана это особенно важно из-за тесных торговых связей сразу с обеими странами.

Но пока статистика показывает другую важную деталь: несмотря на рост роли юаня в международной торговле, именно рубль остается для населения Казахстана гораздо более эмоциональной и чувствительной валютой, на которую люди реагируют значительно активнее.

