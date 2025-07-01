Тенге теряет позиции: Нацбанк сделал заявление по валютному рынку

Традиционное информационное сообщение по валютному рынку сегодня, 1 июля 2025 года, распространила пресс-служба Национального банка Казахстана (НБК), сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что по итогам июня курс тенге ослаб на 1,7%, до 519,73 тенге за доллар. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился с 238 млн долларов до 235 млн долларов. Общий объем торгов составил 4,7 млрд долларов.

"Продажи валюты из Национального фонда за июнь составили 800 млн долларов, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет. Доля продаж из Национального фонда составила 17% от общего объема торгов или около 40 млн долларов в день. По предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет, в июле Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 600 до 700 млн долларов". Пресс-служба НБК

В рамках операций зеркалирования в июне было стерилизовано 213 млрд тенге. В течение июля в этих целях ожидается продажа валюты в эквиваленте 290 млрд тенге.

"При проведении операций со средствами Национального фонда, а также при реализации механизма зеркалирования Национальным банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. Валютные интервенции в июне Национальным банком не проводились". Пресс-служба НБК

Объем продажи валютной выручки по итогам прошедшего месяца в рамках нормы по обязательной продаже части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составил около 322 млн долларов.

"В целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в долгосрочном периоде на уровне не менее 40% Национальный банк в июне осуществлял покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 188 млн долларов, или около 4% от общего объема торгов. Национальный банк как доверительный управляющий пенсионными активами ЕНПФ в целях диверсификации портфеля и получения реальной доходности в долгосрочном периоде продолжит приобретение валюты в зависимости от рыночной конъюнктуры. При этом с учетом прогнозируемой динамики пенсионных активов планируемый объем приобретения валюты в июле составит не более 100 млн долларов". Пресс-служба НБК

В рамках принципа транспарентности Национальный банк продолжит раскрывать полную информацию о проводимых операциях на валютном рынке.

"В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки. Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов". Пресс-служба НБК

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