Доллар еще подешевел на торгах 2 июля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 518,37 тенге, снизившись еще на 0,84 тенге.
Средневзвешенный курс рубля составил 6,59 тенге (-0,02).
Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах понизился до до 72,35 (-0,22)
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 518,5-520,7 тенге, евро – по 607,5-611,5 тенге, рубли – по 6,52-6,62 тенге.
Мировые цены на нефть растут на торгах 2 июля.
Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,22%, до 67,26 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на август подорожали на 0,24%, до 65,61 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 519,29 тенге, евро – 613,28 тенге, рубля – 6,62 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 2 июля, можно здесь.