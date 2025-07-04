Курсы валют на выходные дни: 5,6 и 7 июля
Фото: pexels
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 4 июля 2025 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 519,50 тенге (-0,01).
Средневзвешенный курс евро снизился до 611,91 тенге (-1,52).
Курс рубля не изменился и составил 6,59 тенге.
Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 72,57 тенге (+0,09).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 519,7-522 тенге, евро – по 608,5-612,5 тенге, рубли – по 6,51-6,63 тенге.
Утром 4 июля Национальный банк установил курс доллара в 519,57 тенге, евро – 612,78 тенге, рубля – 6,61 тенге, юаня – 72,56.
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