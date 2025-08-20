#АЭС в Казахстане
Финансы

Квартир и домов в Казахстане стало больше: насколько выросла площадь введенного в эксплуатацию жилья

строительство, жилье, объекты, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 17:53 Фото: freepik
В Казахстане растут объемы строительства. Как изменились показатели в секторе и какие области лидируют по объемам строительных работ – в материале Zakon.kz.

В январе-июле 2025 года общая площадь введенных в эксплуатацию новых объектов составила 12 802,9 тыс. квадратных метров (кв. м) согласно данным Бюро нацстатистики.

При этом общая площадь введенного в эксплуатацию жилья по сравнению с январем-июлем 2024 года увеличилась на 5,2% и составила 9380,7 тыс. кв. м, из них 5995,5 тыс. кв. м – многоквартирных и 3285 тыс. кв. м – индивидуальных домов. Большая часть жилья – 8748,2 тыс. кв. м, или 93,3%, сдана в эксплуатацию частными застройщиками, из них населением – 3404,7 тыс. кв. м.

Фото: Zakon.kz

По типам объектов в сфере образования и здравоохранения в январе-июле введены в эксплуатацию 118 общеобразовательных школ на 128 129 ученических мест, 23 дошкольных организации на 3879 мест, 1 больница на 390 коек и 45 амбулаторно-поликлинических организаций на 1983 посещения в смену.

Объем выполненных строительных работ также вырос. Так, в январе-июле 2025 года объем строительных работ увеличился на 18,5% и составил 4073,6 млрд тенге. От общего объема по республике выполнено частными строительными организациями 92,1%, иностранными – 7,2% и государственными – 0,7%.

Фото: Zakon.kz

Увеличение объема в январе-июле 2025 года по сравнению с тем же периодом прошлого года связано с работами по строительству и ремонту сооружений (на 27,5%) и жилых зданий (на 15,6%). По видам выполненных строительных работ (услуг) за январь-июль 2025 года наибольшую долю занимают работы по строительству нежилых зданий (21,9% к общему объему), автомобильных, железнодорожных дорог и метро (23,9%) и жилых зданий (13,4%).

В региональном разрезе увеличение объема строительных работ наблюдалось в восемнадцати регионах республики. Значительный рост отмечен в Костанайской (на 40,4%), Кызылординской (на 37%), Туркестанской (на 34,6%), Северо-Казахстанской (на 34,2%), Западно-Казахстанской (на 33,4%), Акмолинской (на 32,7%), Мангистауской (на 28,1%), Алматинской (на 26%), Актюбинской (на 25,6%), области Жетысу (на 23,9%) и Карагандинской областях (на 21,8%), в городах Алматы (на 35,6%), Астана (на 33,9%) и Шымкент (на 18,8%).

Ранее сообщалось, что в июле 2025 года средние цены на первичное жилье выросли незначительно по сравнению с июнем – всего на 0,25%, до 528 559 тенге на квадратный метр. Для сравнения: месяцем ранее рост составлял более 1%.

Ольга Кудряшова
