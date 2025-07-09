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Финансы

Изменены сроки финансирования по договорам займа при создании малых промышленных зон

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2025 14:59 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Приказом министра промышленности и строительства от 24 июня 2025 года внесены изменения в Правила создания и функционирования малых индустриальных зон, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что кредитная организация заключает договор займа с региональным институтом, в котором срок финансирования – до 10 лет (ранее было до 7 лет. – Авт.).

При этом по договорам займа, заключенным с заявителями до 2025 года, срок финансирования – до 15 лет (ранее этой нормы не было).

Также уточняется, что региональный институт заключает договор займа с заявителем, в котором срок финансирования – до 10 лет (было до 7 лет).

При этом по договорам займа, заключенным с заявителями до 2025 года, срок финансирования – до 15 лет.

Указывается, что стоимость арендной платы малой промышленной зоны определяется Комиссией на срок договорных обязательств (до 10 и до 15 лет, см. выше), которая должна быть достаточной для покрытия расходов перед кредитором и обслуживания малой промышленной зоны. 

Приказ вводится в действие с 19 июля 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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