Изменены сроки финансирования по договорам займа при создании малых промышленных зон

Приказом министра промышленности и строительства от 24 июня 2025 года внесены изменения в Правила создания и функционирования малых индустриальных зон, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что кредитная организация заключает договор займа с региональным институтом, в котором срок финансирования – до 10 лет (ранее было до 7 лет. – Авт.).

При этом по договорам займа, заключенным с заявителями до 2025 года, срок финансирования – до 15 лет (ранее этой нормы не было).

Также уточняется, что региональный институт заключает договор займа с заявителем, в котором срок финансирования – до 10 лет (было до 7 лет).

При этом по договорам займа, заключенным с заявителями до 2025 года, срок финансирования – до 15 лет.

Указывается, что стоимость арендной платы малой промышленной зоны определяется Комиссией на срок договорных обязательств (до 10 и до 15 лет, см. выше), которая должна быть достаточной для покрытия расходов перед кредитором и обслуживания малой промышленной зоны.

Приказ вводится в действие с 19 июля 2025 года.