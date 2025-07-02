Обновлены правила создания космических ракетных комплексов
В частности, правила изложены в новой редакции.
Так, говорится, что создание космического ракетного комплекса (КРК), а также отдельных его составных частей осуществляется на основании тактико-технического задания (ТТЗ) или технического задания заказчика на договорной (контрактной) основе с ним.
Создание изделий ракетного комплекса осуществляется по техзаданию головных организаций-разработчиков (проектных организаций) КРК.
Обоснование необходимости создания комплексов и работы по научно-техническому заделу (в том числе по прогрессивным технологиям, материалам и типовым конструкторско-технологическим решениям) в обеспечение создания КРК и их изделий проводится при выполнении научно-исследовательских работ.
Создание, изготовление и ввод в эксплуатацию КРК и входящих в них изделий проводятся по договорам (контрактам) с заказчиком по следующим этапам:
- научные исследования и опытно-конструкторские работы (ОКР);
- проектирование:
- аванпроект (техническое предложение);
- эскизный проект (технический проект);
- изготовление:
- разработка рабочей документации на опытные изделия КРК и макеты;
- изготовление макетов и опытных изделий КРК, заводские испытания и корректировка рабочей документации;
- изготовление опытных изделий КРК, заводские испытания и корректировка рабочей документации;
- монтаж;
- строительство;
- испытания КРК и их составных частей:
- автономные испытания систем и агрегатов;
- комплексные испытания составных частей КРК;
- летные испытания;
- ввод в эксплуатацию:
- опытная эксплуатация;
- штатная эксплуатация.
Работы по изготовлению макетов и опытных образцов изделий относят к тем этапам создания, на которых эти макеты и опытные изделия запланированы для использования по назначению.
Общую координацию работ в процессе создания конкретных КРК и их изделий проводит головная организация-разработчик, которая руководствуется решениями заказчика.
Договор (контракт) составляется на весь период создания КРК (их изделий) с ежегодным уточнением объема и стоимости работ.
Государственное задание, финансируемое за счет республиканского бюджета, на создание, производство и использование КРК и их изделий в научных и социально-экономических целях формируется в соответствии с Бюджетным кодексом РК.
Указывается, что процесс создания КРК подлежит сквозному планированию. Рабочими документами сквозного планирования являются: генеральный график (план-график) создания КРК (графики или планы-графики создания изделий КРК), планы-графики разработки аванпроекта (технического предложения) и эскизного проекта, планы-графики разработки, отработки и изготовления изделий КРК, утверждаемые заказчиком и головной организацией – разработчиком КРК, планы капитального строительства, создания (дооборудования, реконструкции) наземных объектов, стендов, сооружений в обеспечение создания КРК (изделий КРК).
Рабочие документы сквозного планирования на КРК разрабатывает головная организация-разработчик КРК совместно с организациями-соисполнителями. Организации-соисполнители разрабатывают рабочие документы сквозного планирования на изделия КРК в части, их касающейся, которые входят в соответствующие рабочие документы на КРК в целом.
Рабочие документы сквозного планирования являются основными документами для текущего планирования и контроля работ по созданию КРК и их изделий. При этом допускается работы, предусмотренные рабочими документами сквозного планирования, подразделять на более мелкие работы, уточнять и дополнять их без изменения начальных и конечных сроков выполнения указанных работ, предусмотренных в договоре (контракте).
Рабочие документы сквозного планирования разрабатывают поэтапно применительно к конкретным этапам создания КРК и их изделий.
Правила также устанавливают порядок создания космических ракетных комплексов на территории, в том числе:
- Порядок разработки аванпроекта (технического предложения).
- Порядок разработки и рассмотрения эскизного проекта.
- Порядок разработки рабочей документации на опытные изделия КРК и макеты.
- Порядок изготовления КРК (опытных изделий КРК) и их наземная отработка и т.д.
Приказ вводится в действие с 12 июля 2025 года.