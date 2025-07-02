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Право

Обновлены правила создания космических ракетных комплексов

запуск ракеты на Байконуре, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2025 10:53 Фото: primerminister.kz
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности приказом от 24 июня 2025 года внес изменения в Правила создания и эксплуатации (применения) космических ракетных комплексов на территории РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Так, говорится, что создание космического ракетного комплекса (КРК), а также отдельных его составных частей осуществляется на основании тактико-технического  задания (ТТЗ) или технического задания заказчика на договорной (контрактной) основе с ним.

Создание изделий ракетного комплекса осуществляется по техзаданию головных организаций-разработчиков (проектных организаций) КРК. 

Обоснование необходимости создания комплексов и работы по научно-техническому заделу (в том числе по прогрессивным технологиям, материалам и типовым конструкторско-технологическим решениям) в обеспечение создания КРК и их изделий проводится при выполнении научно-исследовательских работ.

Создание, изготовление и ввод в эксплуатацию КРК и входящих в них изделий проводятся по договорам (контрактам) с заказчиком по следующим этапам:

  • научные исследования и опытно-конструкторские работы (ОКР);
  • проектирование:

- аванпроект (техническое предложение);

- эскизный проект (технический проект);

  • изготовление:

- разработка рабочей документации на опытные изделия КРК и макеты;

- изготовление макетов и опытных изделий КРК, заводские испытания и корректировка рабочей документации;

- изготовление опытных изделий КРК, заводские испытания и корректировка рабочей документации;

  • монтаж;
  • строительство;
  • испытания КРК и их составных частей:

- автономные испытания систем и агрегатов;

- комплексные испытания составных частей КРК;

- летные испытания;

  • ввод в эксплуатацию:

- опытная эксплуатация;

- штатная эксплуатация.

Работы по изготовлению макетов и опытных образцов изделий относят к тем этапам создания, на которых эти макеты и опытные изделия запланированы для использования по назначению.

Общую координацию работ в процессе создания конкретных КРК и их изделий проводит головная организация-разработчик, которая руководствуется решениями заказчика.

Договор (контракт) составляется на весь период создания КРК (их изделий) с ежегодным уточнением объема и стоимости работ.

Государственное задание, финансируемое за счет республиканского бюджета, на создание, производство и использование КРК и их изделий в научных и социально-экономических целях формируется в соответствии с Бюджетным кодексом РК.

Указывается, что процесс создания КРК подлежит сквозному планированию. Рабочими документами сквозного планирования являются: генеральный график (план-график) создания КРК (графики или планы-графики создания изделий КРК), планы-графики разработки аванпроекта (технического предложения) и эскизного проекта, планы-графики разработки, отработки и изготовления изделий КРК, утверждаемые заказчиком и головной организацией – разработчиком КРК, планы капитального строительства, создания (дооборудования, реконструкции) наземных объектов, стендов, сооружений в обеспечение создания КРК (изделий КРК).

Рабочие документы сквозного планирования на КРК разрабатывает головная организация-разработчик КРК совместно с организациями-соисполнителями. Организации-соисполнители разрабатывают рабочие документы сквозного планирования на изделия КРК в части, их касающейся, которые входят в соответствующие рабочие документы на КРК в целом.

Рабочие документы сквозного планирования являются основными документами для текущего планирования и контроля работ по созданию КРК и их изделий. При этом допускается работы, предусмотренные рабочими документами сквозного планирования, подразделять на более мелкие работы, уточнять и дополнять их без изменения начальных и конечных сроков выполнения указанных работ, предусмотренных в договоре (контракте).

Рабочие документы сквозного планирования разрабатывают поэтапно применительно к конкретным этапам создания КРК и их изделий.

Правила также устанавливают порядок создания космических ракетных комплексов на территории, в том числе:

  1. Порядок разработки аванпроекта (технического предложения).
  2. Порядок разработки и рассмотрения эскизного проекта.
  3. Порядок разработки рабочей документации на опытные изделия КРК и макеты.
  4. Порядок изготовления КРК (опытных изделий КРК) и их наземная отработка и т.д. 

Приказ вводится в действие с 12 июля 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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