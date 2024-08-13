Обновлены правила создания и работы малых индустриальных зон

Министр промышленности и строительства приказом от 1 августа 2024 года утвердил в новой редакции Правила создания и функционирования малых индустриальных зон, сообщает Zakon.kz.

В правила добавлены основные понятия:

социально-предпринимательская корпорация (региональный институт) – региональный институт развития в форме акционерного общества, созданный по решению местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы, контрольный пакет акций которого принадлежит государству, осуществляющий содействие развитию экономики региона;

– региональный институт развития в форме акционерного общества, созданный по решению местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы, контрольный пакет акций которого принадлежит государству, осуществляющий содействие развитию экономики региона; местный исполнительный орган (акимат) – коллегиальный исполнительный орган, возглавляемый акимом области, города республиканского значения и столицы, района (города областного значения), осуществляющий в пределах своей компетенции местное государственное управление и самоуправление на соответствующей территории;

– коллегиальный исполнительный орган, возглавляемый акимом области, города республиканского значения и столицы, района (города областного значения), осуществляющий в пределах своей компетенции местное государственное управление и самоуправление на соответствующей территории; комиссия – комиссия по созданию и функционированию малых промышленных зон, утвержденная и функционирующая решением соответствующего местного исполнительного органа, на базе регионального координационного совета, как консультативно-совещательный орган;

– комиссия по созданию и функционированию малых промышленных зон, утвержденная и функционирующая решением соответствующего местного исполнительного органа, на базе регионального координационного совета, как консультативно-совещательный орган; малая индустриальная зона – территория, обеспеченная инженерно-коммуникационной инфраструктурой и введенными в эксплуатацию производственными и иными помещениями (малыми промышленными зонами) для расположения субъектов малого и среднего предпринимательства;

– территория, обеспеченная инженерно-коммуникационной инфраструктурой и введенными в эксплуатацию производственными и иными помещениями (малыми промышленными зонами) для расположения субъектов малого и среднего предпринимательства; заявитель на создание малой промышленной зоны (заявитель) – субъект предпринимательства, осуществляющий создание малой промышленной зоны;

– субъект предпринимательства, осуществляющий создание малой промышленной зоны; резидент малой промышленной зоны – являющееся субъектом малого или среднего предпринимательства осуществляющее предпринимательскую деятельность в обрабатывающей промышленности на территории малой промышленной зоны.

Малые индустриальные зоны создаются на участках, введенных в эксплуатацию готовых производственных помещений (малых промышленных зон), которые передаются субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с законодательством РК.

Как создается малая индустриальная зона

Предложение о создании малой индустриальной зоны вносится в местный исполнительный орган региональной палатой предпринимателей или государственным или негосударственным юридическим лицом с приложением концепции создания малой индустриальной зоны.

Концепция создания малой индустриальной зоны включает следующее:

цели создания малой индустриальной зоны;

перечень критериев отбора проектов малой индустриальной зоны;

предполагаемые финансово-экономические и социальные последствия;

схему расположения малой индустриальной зоны;

расчеты объема финансирования на реализацию мероприятий в разрезе каждого компонента и возможности достижения прямого и конечного результатов;

проект плана развития малой индустриальной зоны.

Региональный координационный совет (РКС) в течение 10 рабочих дней со дня регистрации предложения выносит рекомендацию о целесообразности создания малой индустриальной зоны на основании рассмотрения концепции.

Решение о создании малой индустриальной зоны принимается местным исполнительным органом после положительного решения РКС.

Финансирование создания малой индустриальной зоны осуществляется за счет финансирования строительства малых промышленных зон.

Местный исполнительный орган в течение 10 рабочих дней с момента создания малой индустриальной зоны информирует об этом единый координационный центр.

Земельные участки для создания малой индустриальной зоны предоставляют в соответствии с нормами Земельного кодекса, регулирующими порядок предоставления земельных участков для создания индустриальных зон.

Как функционирует малая индустриальная зона

Земельные участки, находящиеся в государственной собственности, на которых создается малая индустриальная зона, предоставляются во временное возмездное землепользование (аренду) управляющей компании малой индустриальной зоной в соответствии с земельным законодательством РК.

Земельные участки, на которых создается малая индустриальная зона, обеспечиваются объектами инфраструктуры за счет местного бюджета и (или) иных не запрещенных законодательством РК источников.

Порядок создания производственных и иных зданий (помещений) для субъектов малого и среднего предпринимательства

Малые промышленные зоны являясь производственными и иными зданиями (помещений) для субъектов малого и среднего предпринимательства являются частью малых индустриальных зон и создаются в следующих целях:

инфраструктурной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, создания оптимальной среды для развития массового предпринимательства;

создания и развития на базе малых промышленных зон конкурентоспособных промышленных производств;

обеспечения занятости и повышение доходов местного населения;

стабилизации экономической среды путем повышения доли малого и среднего предпринимательства в экономике региона и страны;

увеличения налогооблагаемой базы.

Малые промышленные зоны создаются путем:

строительства новых производственных помещений;

реконструкции простаивающих производственных помещений, находящихся на балансе заявителя;

расширения действующего производственного помещения или комплекса объектов недвижимого имущества, находящихся на балансе заявителя.

Малые промышленные зоны создают на земельных участках, находящихся в собственности заявителя либо принадлежащий заявителю на основании права землепользования, в том числе на территориях специальных экономических зон, частной либо государственной индустриальной зоны республиканского или регионального значения.

Срок финансирования для создания малой промышленной зоны более срока действия права землепользования может быть предоставлен только по согласованию с местным исполнительным органом, предоставившим право землепользования.

При этом малая промышленная зона:

имеет в наличии территорию с установленными границами;

при наличии сооружения и строительства новых малых промышленных зон, а также расширении действующего комплекса объектов недвижимого имущества ее площадью не менее 1500 квадратных метров;

вне зависимости от площади производственных помещений в малых промышленных зонах, не менее 80% площади должны предоставляться для размещения потенциальных резидентов малых промышленных зон;

пригодна к эксплуатации, с отсутствием обременений (за исключением залого кредитной организации) и юридических притязаний;

располагается в непосредственной близости к населенному пункту либо в местности с налаженной транспортной доступностью.

Малые промышленные зоны создаются по инициативе заинтересованного заявителя, оформляемой в виде заявления о создании малой промышленной зоны в адрес регионального института с приложением концепции создания малой промышленной зоны.

Концепция создания малой промышленной зоны содержит:

цели создания;

перечень потенциальных проектов малой промышленной зоны (при наличии);

расчеты необходимого финансирования на строительство малой промышленной зоны;

схему расположения малой промышленной зоны;

эскизный проект территории малой промышленной зоны.

Региональный институт рассматривает заявление о создании малой промышленной зоны на полноту и достоверность представленных документов, и в течение 20 рабочих дней со дня регистрации заявления проводит анализ целесообразности создания заявляемой малой промышленной зоны, путем осуществления следующих мероприятий:

размещение на официальном интернет-ресурсе регионального института о намерении создания малой промышленной зоны и поиске потенциальных резидентов в срок не более 3 рабочих дней со дня поступления заявления;

поиск потенциальных резидентов путем сопоставления (изучения) итогов анализа предпринимательской среды, инвестиционного климата и инфраструктуры развития частного предпринимательства, осуществляемого местным исполнительным органом соответствующей области (города);

формирование списка потенциальных резидентов обрабатывающей промышленности с приложением их писем о намерении в участии в малой промышленной зоне;

составление сегментированных схем расположения потенциальных резидентов в зависимости от отраслевого направления в обрабатывающей промышленности в малой промышленной зоне;

подготовка информации об инженерно-инфраструктурных мощностях для реализации проектов потенциальными резидентами в создаваемой малой промышленной зоны;

проведение сравнительного анализа рыночной стоимости производственных помещений в регионе;

подготовка информации по текущей ситуации производственных помещений в регионе, в том числе по наличию, заполняемости и свободным площадям.

По итогам проведенного анализа региональный институт в течении 3 рабочих дней со после завершения проведения анализа вносит в адрес местного исполнительного органа предложение, оформляемое письмом с приложением заключения о целесообразности создания малой промышленной зоны, заявления и концепции.

Решение о создании малой промышленной зоны принимается местным исполнительным органом.

Положительное решение принимается в случае выявления необходимости в малой промышленной зоне по итогам проведенного анализа путем направления письменного подтверждения в адрес регионального института.

Отрицательное решение принимается в случае отсутствия потребности в малой промышленной зоне путем направления мотивированного отказа в адрес регионального института, о чем уведомляется заявитель в течение 3 рабочих дней со дня поступления такого решения.

При положительном решении местного исполнительного органа, региональный институт в течение 3 рабочих дней со дня получения положительного решения, направляет заявление в адрес Фонда развития промышленности (кредитная организация), с приложением положительного решения о создании малой промышленной зоны, Заявлением и Концепцией.

Кредитная организация в течение 20 рабочих дней рассматривает заявление регионального института в соответствии с внутренними правилами кредитной организации.

При соответствии и полноте предоставленного пакета документов, положительного решения кредитной организации об одобрении финансирования и исполнении региональным институтом отлагательных условий, кредитная организация в течение 3 рабочих дней заключает с региональным институтом договор займа на создание малой промышленной зоны.

При заключении договора займа на создание малой промышленной зоны, региональный институт в течение 5 рабочих дней после заключения договора займа с кредитной организацией заключает договор займа с заявителем.

Как финансируется создание малых индустриальных зон

В договоре займа на создание малых промышленных зон ставка вознаграждения — 1% для СПК с условием микширования в размере не менее 10% от стоимости проекта для дальнейшего кредитования под 3% субъектов предпринимательства. При этом собственное участие субъектами предпринимательства в размере не менее 10% от стоимости проекта.

Кредитная организация заключает договор займа с региональным институтом, в котором:

валюта займа – тенге;

срок финансирования – до 7 лет;

льготный период – первый год (по согласованию с кредитной организацией);

погашение займа производится ежеквартально;

в рамках договора займа, средства направляются только на цели финансирования создания малых промышленных зон;

по решению кредитной организации, заявитель должен предоставить обеспечение, соответствующее требованиям кредитной организации;

иные условия договора займа устанавливаются в соответствии с требованиями кредитной организации и/или по соглашению сторон.

В свою очередь региональный институт заключает договор займа с заявителем, в котором:

валюта займа – тенге;

срок финансирования – до 7 лет;

льготный период – первый год;

погашение займа производится ежеквартально;

в рамках договора займа, средства направляются только на цели финансирования создания малых промышленных зон;

по требованию регионального института заявитель должен предоставить обеспечение, соответствующее требованиям регионального института;

иные условия договора займа устанавливаются по соглашению сторон.

Как функционирует малая промышленная зона

Стоимость арендной платы малой промышленной зоны определяется Комиссией на первые 7 лет, которая должна быть достаточной для покрытия расходов перед кредитором и обслуживания малой промышленной зоны.

Стоимость арендной платы указывается в договоре аренды нежилых помещений между заявителем и потенциальным резидентом малой промышленной зоны.

Потенциальный резидент малой промышленной зоны направляет заявку на становление резидентом малой промышленной зоны, в адрес местного исполнительного органа с приложением следующего пакета документов:

справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица (для юридического лица);

сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органе государственных доходов;

бизнес-план проекта.

Местный исполнительный орган в течение 5 рабочих дней с даты получения заявления потенциального резидента с приложенными документами, проверяет полноту и достоверность сведений, содержащихся в заявке, и включает в реестр потенциальных резидентов малых промышленных зон и размещает на официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа.

По итогам рассмотрения представленного пакета документов местный исполнительный орган принимает одно из решений:

в случае полноты и достоверности представленного пакета документов, заявление с приложением пакета документов направляется в течение 2 рабочих дней со дня вынесения такого решения в адрес регионального института для заключения договора на реализацию инвестиционного проекта на малой промышленной зоне и заявителя для заключения договора аренды нежилого помещения, а также вносится в реестр резидентов малых промышленных зон;

в случае отклонения заявления, такое заявление направляется потенциальному резиденту с приложением мотивированного отказа в течение 3 рабочих дней.

Основанием для отклонения заявления является отсутствие площадей и/или необходимых мощностей инженерно-коммуникационной инфраструктуры на малой промышленной зоне.

Приказ вводится в действие с 23 августа 2024 года.

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