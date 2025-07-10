Адекватная реакция регулятора: экономист о новых мерах для защиты прав потребителей финансовых услуг

Потребительские онлайн-кредиты будут перечисляться заемщику не раньше, чем через сутки с момента подписания договора. При этом банк должен получить согласие заемщика.

Такое нововведение предлагается Агентством по регулированию и развитию финансового рынка для защиты прав потребителей финансовых услуг.

Вводятся контрольные меры в части установления требования к банкам по перечислению беззалоговых потребительских онлайн-займов, сумма которых превышает 150 МРП (размер МРП в 2025 году – 3932 тенге). Операция по зачислению денег должна быть произведена не ранее чем 24 часа с момента подписания договора банковского займа и после получения согласия заемщика. При этом свое согласие заемщик может оформить в том числе посредством веб-портала "электронного правительства".

Это не единственное новшество. Разработанный проект постановления предусматривает целый ряд изменений и дополнений, основная цель которых – предостеречь простых казахстанцев от мошенников и в целом усилить защиту прав потребителей финуслуг.

Так, например, согласно проекту банки и микрофинансовые организации должны составлять договоры с гражданами только при их личном присутствии. Речь идет о заемщиках, которые впервые получают кредиты в сумме от 150 МРП. А в случае с лицами до 21 года и старше 55 лет договор о предоставлении потребительского банковского займа (микрокредита) оформляется только после получения их согласия на заключение такого договора.

В числе предлагаемых мер также требование по "охлаждению" банками выдачи потребительских онлайн-займов. Это касается случаев получения заемщиком в течение одного календарного дня нескольких микрокредитов, сумма которых в результате сложения превышает 150 МРП.

Экономист, генеральный директор AERC Жаныбек Айгазин считает разработанные агентством меры адекватной реакцией на микрокартину и, в частности, возросшее количество мошеннических действий в сфере потребительского кредитования.

"Поведение казахстанских домохозяйств неэластично ставке процента в силу их небогатости. Население будет брать кредиты независимо от того, дорогие или дешевые это будут деньги. И тем самым создается давление на инфляцию. Несмотря на высокую ставку, люди берут эти кредиты. Поэтому предполагается создание контрциклического потребительского буфера – это как раз то, что предлагали финансовые регуляторы. То есть будут ужесточения для банков, чтобы они спустили так называемый кредитный пар для населения. Это все звенья одной цепи: и защита прав населения в части снижения потребления банковских продуктов, с одной стороны, и защита от мошенников – с другой стороны".

Предлагаемые агентством меры отвечают политике регулятора, направленной на сохранение финансовой стабильности и защиту прав потребителей финансовых услуг, отметил Айгазин.

Проект постановления разработан в реализацию закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, связи и исключения излишней законодательной регламентации".