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Прокуратура защитила права потребителей коммунальных услуг

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, расчёт , фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 10:21 Фото: pexels
В Жамбылской области прокуратура выявила нарушения прав более 19 тысяч потребителей, при заключении договоров на коммунальные услуги, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 26 августа в прокуратуре Жамбылской области, в результате проверки деятельности КГП на ПХВ "Многопрофильное предприятие "Игилик" акимата Таласского района в части обеспечения коммунальными услугами для населения, было выявлено, что права 19 393 потребителей были ограничены при заключении договоров на теплоэнергетику, водоснабжение и канализационные услуги.

Среди выявленных нарушений оказалось исключение из текста договоров важных типовых условий. В частности, во втором разделе документа не был определен круглосуточный режим работы предприятия, а также не были прописаны права потребителей, касающиеся качества и безопасности предоставляемых услуг. В результате у потребителей не было оснований для обжалования незаконных действий поставщика.

"Прокуратурой района по выявленным фактам внесено представление в акимат района. В результате условия договора приведены в соответствие с нормами, что позволило защитить права потребителей".Прокуратура Жамбылской области

23 августа 2024 года на брифинге РСК Алматы по реализации программы "Тариф в обмен на инвестиции" стало известно, что акимат продолжит компенсировать повышение тарифов на коммунальные услуги социально уязвимым категориям населения.

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