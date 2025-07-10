Риски растут: внешний долг Казахстана достиг максимума

Объем внешнего долга Республики Казахстан на 1 апреля 2025 года составил 170,5 млрд долларов, увеличившись на 5,7 млрд долларов с начала года.

Об этом свидетельствуют официальные данные Национального банка, опубликованные 10 июля 2025 года.

Рост задолженности за первый квартал 2025 года был обусловлен как внешнеэкономическими операциями (платежный баланс), так и курсовыми и стоимостными изменениями. В частности, на 3,4 млрд долларов рост обеспечили операции платежного баланса, еще 2,3 млрд долларов добавили переоценки и прочие изменения.

Согласно структуре, 87,1% всего внешнего долга приходится на долгосрочные обязательства (срок погашения более года). Это снижает краткосрочные риски ликвидности, однако делает экономику более чувствительной к изменениям рыночных условий в долгосрочной перспективе.

Основную часть внешнего долга Казахстана составляют кредиты и займы от нерезидентов – 71,9%, а также долговые ценные бумаги, находящиеся у иностранных держателей, – 9,3%.

По институциональному составу на 1 апреля 2025 года распределение долга выглядит следующим образом:

государственный внешний долг – 14,8 млрд долларов;

внешний долг банков и организаций с государственным участием – 17,5 млрд долларов;

внешний долг частного сектора – 138,2 млрд долларов;

гарантированный государством долг – 3,1 млрд долларов.

Для сравнения, в начале года (на 1 января 2025 года) общий внешний долг составлял 164,8 млрд долларов, а годом ранее (на 1 июля 2024 года) – 166,7 млрд долларов. Таким образом, за девять месяцев рост составил 3,8 млрд долларов.



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