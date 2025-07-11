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Финансы

Глава Нацбанка о решении Кабмина по тарифной политике: Цены должны идти вниз

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2025 14:02 Фото: pexels
Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 11 июля 2025 года разъяснил, почему правительство пересмотрело решение по тарифной политике, передает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Сулейменов решение перенести запланированное повышение тарифов на более поздние сроки считает абсолютно правильным.

"Когда решения принимались о повышении тарифов, такого большого количества проинфляционных факторов еще не было. Тогда еще не было ясности по налоговой реформе. Абсолютно не было ясности, что будет происходить в мировой торговле. Никто не знал, что будет достаточно большой пересмотр мировых торговых режимов. И, соответственно, закладывались более амбициозные темпы тарифной реформы. Сейчас их безусловно нужно пересмотреть, и мы рады, что правительство их пересмотрело и тарифы не будут расти такими темпами", – добавил он.

В целом, по его словам, тарифы, с одной стороны, сами влияют на инфляцию. Но в то же время они очень сильно влияют и на эффекты второго уровня.

"Глядя на счета за тепло, свет и так далее, бизнес чаще всего старается закладывать это в свою себестоимость и цены, начинают повышать цены на услуги, на товары и так далее. Поэтому мы считаем, что это очень правильное и рациональное решение – темп будет, но он будет более растянутый по времени и более контролируемый. У нас всегда темпы роста регулируемых услуг были ниже темпов роста инфляции, нам надо это обеспечивать, чтобы оно не превратилось в постоянный проинфляционный фактор, и в этом отношении последнее решение правительства правильное: создает дезинфляционное давление, то есть цены должны идти вниз", – резюмировал глава Нацбанка.

Ранее председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов рассказал, почему нельзя пересматривать прогнозы по инфляции. Он напомнил, что цель по инфляции – 5%.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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