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Финансы

Курсы валют на выходные дни: 11 и 12 июля

Доллары и евро, евро и доллары, разная валюта, евро, европейская валюта, евро банкноты, обмен валют, курс евро, доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 17:21 Фото: pexels
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 10 июля 2026 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 468,17 тенге, поднявшись на 0,9 тенге.

Средневзвешенный курс евро составил 536,40 тенге (+2,37).

Курс российского рубля снизился до 6,05 тенге (-0,07).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 68,47 тенге (-0,26).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 471,8-476,5 тенге, евро – 539,7-546,4 тенге, рубля – 5,71-5,89 тенге.

Утром 10 июля Национальный банк установил курс доллара в 467,41 тенге, евро – 533,88 тенге, рубля – 6,14 тенге.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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