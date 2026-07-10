Курсы валют на выходные дни: 11 и 12 июля
Фото: pexels
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 10 июля 2026 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 468,17 тенге, поднявшись на 0,9 тенге.
Средневзвешенный курс евро составил 536,40 тенге (+2,37).
Курс российского рубля снизился до 6,05 тенге (-0,07).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 68,47 тенге (-0,26).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 471,8-476,5 тенге, евро – 539,7-546,4 тенге, рубля – 5,71-5,89 тенге.
Утром 10 июля Национальный банк установил курс доллара в 467,41 тенге, евро – 533,88 тенге, рубля – 6,14 тенге.
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