Кто лучше управляет пенсиями казахстанцев: анализ доходности пенсионных активов

Несмотря на замедление темпов роста накоплений и отрицательный инвестдоход, пенсионная система Казахстана сохраняет положительный приток средств. Подробнее – в материале Zakon.kz.

К 1 июня общая сумма пенсионных накоплений составила 22,9 трлн тенге, увеличившись с начала года на 383 млрд тенге или 1,7%. Однако, согласно данным аналитического центра АФК, темпы роста сложились заметно ниже, чем год назад (+7,2% за аналогичный период 2024 года).

По оценкам аналитиков, это связано не столько с динамикой взносов, сколько с отрицательным инвестиционным доходом на фоне нестабильности на финансовых рынках и колебаний валютного курса.

Вместе с тем, пенсионные потоки (разница между взносами и выплатами) последние четыре года подряд сохраняются в целом положительными. Рост пенсионных взносов продолжается на фоне увеличения занятости и роста номинальной заработной платы.

"Доля группы вкладчиков, перечисляющих 9–12 взносов в год, в текущем году возросла до 65,4% (64,9% ранее), что поддерживает стабильный приток средств в систему, несмотря на отрицательный инвестиционный доход (-146 млрд тенге)". АФК

В Ассоциации указали, что баланс потоков существенно искажается единовременными пенсионными выплатами (ЕПВ) на улучшение жилищных условий и оплату лечения.

Так, за пять месяцев 2025 года на ЕПВ пришлось 369 млрд тенге, что на 156% или 144 млрд тенге больше, чем в прошлом году. В целом эта сумма составляет 57% от всех выплат в текущем году.

С момента внедрения возможности досрочного изъятия пенсионных накоплений выплаты по ЕПВ составили 4,8 трлн тенге, что составляет 21% от текущего портфеля пенсионных активов, добавили в АФК.

Результаты управления

Что касается инвестиционного дохода, то доля пенсионных активов, переданных управляющим инвестиционными портфелями (УИП), остается крайне низкой (0,3 %), что свидетельствует о потребности в совершенствовании действующих правил, отмечают аналитики.

При этом, в текущем году положительную доходность показывают все частные управляющие компании, в то время как отрицательный инвестдоход в целом по системе обусловлен концентрацией практически всего портфеля в управлении Нацбанка РК. По данным АФК доходность по портфелю с начала года составляет −0,69%.

Фото: АФК

Подчеркивается, что с момента внедрения возможности частного управления практически все УИП опережают Нацбанк в росте условной единицы стоимости пенсионных активов, что подчеркивает важность наличия выбора и конкуренции в управлении пенсионными активами в интересах вкладчиков.

В Ассоциации также обратили внимание на отдельные "глубокие системные проблемы". В частности, речь идет об отсутствии пенсионных отчислений у около 2 млн формально занятых граждан и 450 тыс. безработных.

На фоне постепенного исчерпания солидарной системы (примерно к 2040 году) эти пробелы могут трансформироваться в масштабный социальный вызов. Аналитики заключили, что в условиях ускоряющихся демографических изменений и старения населения (по прогнозам, доля людей в возрасте 65 лет и старше вырастет с текущих 8,9% до 11,6% к 2050 году) приоритетом становится не только рост накоплений, но и полноценный охват всех слоев населения.

Ранее, министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова в кулуарах правительства рассказала о планах пересмотреть размер пенсий и пособий в Казахстане.