Утверждены правила планирования государственных инвестпроектов в сфере информатизации

Приказ МЦРИАП от 22 мая 2025 года утверждены Правила планирования и реализации государственных инвестиционных проектов, а также корректировки утвержденных параметров государственных инвестпроектов, предусматривающих создание и развитие объектов информатизации, сообщает Zakon.kz.

Так, планирование государственного инвестиционного проекта в сфере информатизации (ГИП) осуществляется в рамках реализации документов Системы государственного планирования РК, включая планы развития государственных органов или областей, городов республиканского значения, столицы, планы развития или мероприятий субъектов квазигосударственного сектора, а также долгосрочные стратегии развития автономных организаций образования.

Планирование государственных инвестиционных проектов государственных органов, не разрабатывающих планы развития, осуществляется в рамках исполнения норм законодательных актов республики или реализации бюджетных программ (подпрограмм).

Разработка информационного листа инвестиционного предложения в сфере информатизации осуществляется с учетом:

анализа текущего состояния и потребностей государственных органов и пользователей цифровых услуг;

технических стандартов, требований к объектам информатизации, включая совместимость с существующими системами;

завершенности ранее инициированных администратором бюджетных программ на аналогичные цели и задачи.

Администратор бюджетных программ (АБП) для получения заключения в сфере информатизации и обеспечения информационной безопасности, предоставляет следующие документы:

инвестиционное предложение (ИП) по форме;

ТЗ в соответствии с Правилами составления и рассмотрения технических заданий на создание и развитие объектов информатизации "электронного правительства".

заключение отраслевой экспертизы АБП.

Заключение отраслевой экспертизы инвестиционного предложения предоставляется центральным уполномоченным органом соответствующей отрасли или уполномоченным местным исполнительным органом, в случае невозможности отнесения ГИП в сфере информатизации к какой-либо определенной отрасли, отраслевое заключение предоставляется самим АБП.

В случае, если ГИП в сфере информатизации, затрагивает сферу ответственности нескольких отраслевых центральных государственных органов или местных исполнительных органов, указанными отраслевыми центральными государственными органами или местными исполнительными органами дополнительно предоставляется заключения соответствующих отраслевых экспертиз ГИП.

При этом, дополнительные заключения отраслевых экспертиз предоставляются соответствующими отраслевыми центральными государственными органами или местными исполнительными органами за подписью первого руководителя либо лица его замещающего, либо лицом, уполномоченным отдельно по каждому ГИП в сфере информатизации первым руководителем государственного органа, только в части оценки влияния реализации ГИП в сфере информатизации на курирующую отрасль и соответствия приоритетам отрасли.

Разработка ИП осуществляется администратором самостоятельно либо путем приобретения услуг по его разработке.

Внесение в уполномоченный орган ИП и ТЗ, экспертиза и выдача заключения уполномоченного органа осуществляется посредством архитектурного портала "электронного правительства".

ИП и ТЗ вносятся в уполномоченный орган одновременно, но оформляются в архитектурном портале "электронного правительства" отдельными запросами.

Направление на доработку технического задания на создание и развитие объектов информатизации "электронного правительства" по результатам его рассмотрения не является основанием для вынесения отрицательного заключения на инвестиционное предложение.

Экспертиза и выдача заключения в сфере информатизации инвестиционных предложений осуществляется в соответствии с Правилами проведения экспертизы в сфере информатизации инвестиционных предложений, финансово-экономических обоснований бюджетных инвестиций.

Указываетсся, что стоимость бюджетных инвестиционных проектов, направленных на создание и развитие информационных систем, подтверждаются заключением уполномоченного органа в сфере информатизации на основании расчетов и обоснований АБП, представленных в составе ГИП в сфере информатизации.

ГИП сфере информатизации может быть реализован из средств республиканского и местного бюджетов, правительственных внешних займов и софинансирования внешних займов из средств республиканского или местного бюджетов, бюджетного кредита, бюджетных инвестиций и проектов государственного частного партнерства.

По ГИП в сфере информатизации, реализуемые по средствам увеличение уставного капитала, требуется разработка финансово-экономического обоснования.

При увеличении сметной стоимости ГИП по объектам информатизации, по причине существенного изменения курса национальной валюты к иностранной валюте, но не влекущих изменения технико-технологических решений, проводится корректировка ГИП.

В целях оценки оптимальности соотношения цена-качество ранее выбранных технико-технологических решений по скорректированным ГИП в сфере информатизации проводится повторная экспертиза и выдача заключения уполномоченного органа в сфере информатизации

При этом в случае неизменности технико-технологических решений, не влекущих за собой дополнительные расходы, экономическое заключение на скорректированный ГИП в сфере информатизации не требуется.

Основанием для включения в проект бюджета ГИП в сфере информатизации является наличие положительного экономического заключения на инвестиционное предложение ГИП в сфере информатизации.

Отбор государственных инвестиционных проектов для включения в проект республиканского или местного бюджетов осуществляется уполномоченным органом по бюджетной политике или местным уполномоченным органом по бюджетному планированию.

Также правила устанавливают порядок реализации государственных инвестиционных проектов в сфере информатизации.

Приказ вводится в действие с 8 июня 2025 года.