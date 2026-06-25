Что изменилось в правилах реализации государственных инвестиционных проектов

Министр национальной экономики приказом от 18 июня 2026 года внес изменения в Правила планирования и реализации государственных инвестиционных проектов, разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения, сообщает Zakon.kz.

Правила дополнены новой нормой, в которой говорится:

Разработка инвестиционных предложений государственных инвестиционных проектов (ГИП), предполагаемых к финансированию из средств правительственных внешних займов и софинансирования внешних займов из средств республиканского бюджета, осуществляется в течение 20 рабочих дней с момента принятия АБП решения о привлечении заемных средств.

Также теперь отраслевое заключение на инвестиционное предложение ГИП предоставляется администратору бюджетных программ (АБП) в течение 20 рабочих дней с момента внесения субъектами квазигосударственного сектора документов (ранее этот срок составлял 30 рабочих дней).

Проведение необходимых экспертиз инвестиционного предложения ГИП представляет собой рассмотрение документов и подготовку экономического заключения центральным уполномоченным органом по бюджетной политике или местным уполномоченным органом по государственному планированию на инвестиционное предложение АБП.

Центральный уполномоченный орган по бюджетной политике или местный уполномоченный орган по государственному планированию рассматривает инвестиционное предложение АБП на предмет экономической целесообразности, соответствия целей проекта приоритетам развития отрасли (сферы) экономики, установленными документами Системы государственного планирования, включая планы развития государственных органов или областей, городов республиканского значения, столицы, планов развития и (или) мероприятий субъектов квазигосударственного сектора, в срок не более 20 рабочих дней и направляет экономическое заключение по ним АБП.

По государственным инвестиционным проектам, предполагаемым к финансированию из средств правительственных внешних займов и софинансирования внешних займов из средств республиканского бюджета, а также за счет негосударственных займов под государственные гарантии, срок рассмотрения и представления экономического заключения на инвестиционное предложение составляет не более 12 рабочих дней.

При этом в случае повторного внесения государственных инвестиционных проектов, предполагаемых к финансированию из средств правительственных внешних займов и софинансирования внешних займов из средств республиканского бюджета, а также за счет негосударственных займов под государственные гарантии, на экономическую экспертизу, срок рассмотрения и представления экономического заключения на инвестиционное предложение составляет не более 8 рабочих дней.

АБП после получения положительного экономического заключения на инвестиционные предложения ГИП в течение 10 рабочих дней представляют запрос на финансирование разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз ТЭО БИП в центральный уполномоченный орган по бюджетной политике или местный уполномоченный орган по государственному планированию.

Центральный уполномоченный орган по бюджетной политике в течение 10 рабочих дней формирует заключение по инвестиционным предложениям ГИП на основании положительного экономического заключения на разработку или корректировку, а также на проведение необходимых экспертиз ТЭО БИП, письма на финансирование АБП, технического задания и вносит на рассмотрение республиканской бюджетной комиссии (РБК).

Местный уполномоченный орган по государственному планированию по итогам рассмотрения инвестиционных предложений в течение 10 рабочих дней формирует по ним заключения и направляет их на рассмотрение бюджетной комиссии на основании положительного экономического заключения на разработку или корректировку, а также на проведение необходимых экспертиз ТЭО БИП, письма на финансирование АБП, технического задания.

По БИП, одобренным бюджетными комиссиями, содержащимся в инвестиционных предложениях, центральный уполномоченный орган по бюджетной политике или местный уполномоченный орган по государственному планированию в течение 15 рабочих дней формирует перечень, разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз ТЭО БИП по которым осуществляются за счет средств соответствующей распределяемой бюджетной программы центрального уполномоченного органа по бюджетной политике или местного уполномоченного органа по государственному планированию.

Перечень, разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз ТЭО БИП, содержащий название и сумму финансирования по каждому проекту, утверждаются приказом центрального уполномоченного органа по бюджетной политике или актом местного исполнительного органа, подготовку которых осуществляет центральный уполномоченный орган по бюджетной политике или местный уполномоченный орган по государственному планированию.

Экономическая экспертиза ТЭО БИП проводится в течение 26 рабочих дней со дня поступления полного пакета документов юридическому лицу, определенному правительством либо местными исполнительными органами на осуществление экономической экспертизы ТЭО БИП, по итогам которой соответствующее заключение направляется центральному уполномоченному органу по бюджетной политике или местному уполномоченному органу по государственному планированию.

По ТЭО БИП, предполагаемым к финансированию из средств правительственных внешних займов и софинансирования внешних займов из средств республиканского бюджета, срок рассмотрения и представления экономического заключения составляет не более 20 рабочих дней.

При этом в случае повторного внесения ТЭО БИП, предполагаемым к финансированию из средств правительственных внешних займов и софинансирования внешних займов из средств республиканского бюджета, на экономическую экспертизу, срок рассмотрения и представления экономического заключения на ТЭО БИП составляет не более 15 рабочих дней.

Приказ вводится в действие с 5 июля.

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