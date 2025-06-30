Утверждены правила планирования институциональных проектов за счет привлечения государственных займов
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Приказом министра финансов от 19 июня 2025 года утверждены Правила планирования и реализации институциональных проектов, реализуемых за счет привлечения государственных займов, сообщает Zakon.kz.
Планирование институциональных проектов осуществляется в два этапа:
- разработка финансово-экономической документации (ФЭД) институциональных проектов;
- отбор институциональных проектов на стадии разработки бюджета.
К институциональным проектам применяются следующие требования:
- наличие институциональных проектов в национальных проектах или правительственных программах;
- наличие конкретных и четких показателей результата и выгод от реализации институционального проекта в краткосрочном и среднесрочном периодах;
- доля местного содержания при закупке товаров, работ или услуг составляет не менее 65% от общей соответствующей стоимости договоров о закупке товаров, работ или услуг;
- расходы на семинары, круглые столы допускаются в пределах одного процента от стоимости институционального проекта;
- приобретение оборудования, связанного с реализацией институционального проекта, не более 30% от стоимости данного проекта;
- расходы на содержание группы реализации институционального проекта, включающие оплату вознаграждения консультантов, аренду помещения, оплату транспортных услуг по территории РК и услуг связи, а также прочие операционные расходы допускаются в пределах трех процентов от стоимости институционального проекта.
При этом по институциональным проектам не допускается финансирование следующих видов расходов:
- мероприятий по разработке правовых актов;
- мероприятий по повышению квалификации консультантов институционального проекта и государственных служащих;
- расходов, направленных на обеспечение деятельности государственного органа по выполнению государственных функций и полномочий, имеющих постоянный характер и все связанные с ними текущие расходы государственного органа;
- зарубежных поездок и командировок.
ФЭД институционального проекта соответствует следующей структуре:
- резюме ФЭД институционального проекта;
- раздел "Обоснование социально-экономической необходимости проекта";
- раздел "Экологический";
- раздел "Институциональный";
- раздел "Финансово-экономический";
- раздел "Обеспеченность кадрами";
- раздел "Анализ рисков";
- общие выводы.
Приказ вводится в действие с 8 июля 2025 года.
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