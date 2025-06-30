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Право

Утверждены правила планирования институциональных проектов за счет привлечения государственных займов

Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 09:35 Фото: freepik
Приказом министра финансов от 19 июня 2025 года утверждены Правила планирования и реализации институциональных проектов, реализуемых за счет привлечения государственных займов, сообщает Zakon.kz.
Планирование институциональных проектов осуществляется в два этапа:
  • разработка финансово-экономической документации (ФЭД) институциональных проектов;
  • отбор институциональных проектов на стадии разработки бюджета.
К институциональным проектам применяются следующие требования:
  • наличие институциональных проектов в национальных проектах или правительственных программах;
  • наличие конкретных и четких показателей результата и выгод от реализации институционального проекта в краткосрочном и среднесрочном периодах;
  • доля местного содержания при закупке товаров, работ или услуг составляет не менее 65% от общей соответствующей стоимости договоров о закупке товаров, работ или услуг;
  • расходы на семинары, круглые столы допускаются в пределах одного процента от стоимости институционального проекта;
  • приобретение оборудования, связанного с реализацией институционального проекта, не более 30% от стоимости данного проекта;
  • расходы на содержание группы реализации институционального проекта, включающие оплату вознаграждения консультантов, аренду помещения, оплату транспортных услуг по территории РК и услуг связи, а также прочие операционные расходы допускаются в пределах трех процентов от стоимости институционального проекта.
При этом по институциональным проектам не допускается финансирование следующих видов расходов:
  • мероприятий по разработке правовых актов;
  • мероприятий по повышению квалификации консультантов институционального проекта и государственных служащих;
  • расходов, направленных на обеспечение деятельности государственного органа по выполнению государственных функций и полномочий, имеющих постоянный характер и все связанные с ними текущие расходы государственного органа;
  • зарубежных поездок и командировок.

ФЭД институционального проекта соответствует следующей структуре:

  • резюме ФЭД институционального проекта;
  • раздел "Обоснование социально-экономической необходимости проекта";
  • раздел "Экологический";
  • раздел "Институциональный";
  • раздел "Финансово-экономический";
  • раздел "Обеспеченность кадрами";
  • раздел "Анализ рисков";
  • общие выводы.

Приказ вводится в действие с 8 июля 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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