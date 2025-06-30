Утверждены правила планирования институциональных проектов за счет привлечения государственных займов

К институциональным проектам применяются следующие требования:

наличие институциональных проектов в национальных проектах или правительственных программах;

наличие конкретных и четких показателей результата и выгод от реализации институционального проекта в краткосрочном и среднесрочном периодах;

доля местного содержания при закупке товаров, работ или услуг составляет не менее 65% от общей соответствующей стоимости договоров о закупке товаров, работ или услуг;

расходы на семинары, круглые столы допускаются в пределах одного процента от стоимости институционального проекта;

приобретение оборудования, связанного с реализацией институционального проекта, не более 30% от стоимости данного проекта;

расходы на содержание группы реализации институционального проекта, включающие оплату вознаграждения консультантов, аренду помещения, оплату транспортных услуг по территории РК и услуг связи, а также прочие операционные расходы допускаются в пределах трех процентов от стоимости институционального проекта.

При этом по институциональным проектам не допускается финансирование следующих видов расходов:

мероприятий по разработке правовых актов;

мероприятий по повышению квалификации консультантов институционального проекта и государственных служащих;

расходов, направленных на обеспечение деятельности государственного органа по выполнению государственных функций и полномочий, имеющих постоянный характер и все связанные с ними текущие расходы государственного органа;

зарубежных поездок и командировок.

ФЭД институционального проекта соответствует следующей структуре:

резюме ФЭД институционального проекта;

раздел "Обоснование социально-экономической необходимости проекта";

раздел "Экологический";

раздел "Институциональный";

раздел "Финансово-экономический";

раздел "Обеспеченность кадрами";

раздел "Анализ рисков";

общие выводы.

Приказ вводится в действие с 8 июля 2025 года.