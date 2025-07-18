#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+35°
$
532.74
617.23
6.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+35°
$
532.74
617.23
6.77
Финансы

Золотой триумф: насколько еще вырастет цена на драгоценный металл в 2025 году

Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота , фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2025 14:06 Фото: pexels
С начала 2025 года золото взлетело в цене на 26%, и вложения в драгоценный металл стали самыми доходными инвестициями. В основе этого впечатляющего ралли – комплексное воздействие геополитической напряженности и беспрецедентной активности центробанков мира, сообщает Zakon.kz.

Согласно обзору "Gold Mid-Year Outlook 2025" от World Gold Council (Всемирный золотой совет), золото выросло на 26% в первой половине 2025 года, достигнув двузначных доходностей в различных валютах.

Драйверы беспрецедентного роста

Основные движущие силы этого роста очевидны: ослабление доллара США, ограниченная динамика процентных ставок и постоянно нарастающие геополитические и макроэкономические риски. Эти факторы сделали золото одним из самых привлекательных инвестиционных инструментов первой половины года, подчеркивает казахстанский финансист Андрей Чеботарев.

Самое главное состоит в том, что в формировании спроса на золото беспрецедентную роль играют центральные банки государств мира. По последним оценкам, в 2025 году они ежемесячно приобретают около 80 тонн металла, что превосходит даже самые оптимистичные прогнозы (например, Goldman Sachs ожидал 70 тонн). Это свидетельствует о стратегическом стремлении диверсифицировать резервы и снизить зависимость от американской валюты.

Дополнительный импульс росту запасов придает активный спрос через ETF-фонды, активы которых выросли на 41%, достигнув впечатляющих 383 млрд, отражая усиление интереса как институциональных, так и частных инвесторов.

Специалист отмечает, что золото движется в условиях "идеального шторма" рыночных факторов, включающего слабость доллара и сохраняющуюся неопределенность по казначейским облигациям США.

"Значительный приток средств в ETF-фонды выступает своеобразным барометром доверия к золоту, особенно в условиях продолжающейся экономической нестабильности и инфляционных ожиданий".Андрей Чеботарев

Динамика цен на золото за 6 месяцев

Анализ динамики цен на золото за период с февраля по середину июля 2025 года (по данным Investing.com) демонстрирует выраженный и в целом устойчивый восходящий тренд.

  • Февраль – март 2025. В начале февраля цена фьючерсов на золото находилась чуть выше отметки 2700 долларов за унцию. Однако уже в течение февраля и марта наблюдался уверенный рост, который подтолкнул стоимость металла к уровню в 3 000 долларов.
  • Апрель – начало мая 2025. После преодоления порога в 3 000 долларов в начале апреля рынок золота столкнулся с коррекцией. На графике отчетливо виден существенный спад в конце апреля – начале мая, в ходе которого цена опустилась с пиковых значений выше 3 000 долларов, но, тем не менее, удержалась значительно выше отметок февраля.
  • Май – июнь 2025. После майского спада золото продемонстрировало мощное восстановление. В течение мая и июня цена не только вернулась к прежним максимумам, но и продолжила уверенно расти, пробив отметку в 3 250 долларов.
  • Июль 2025. В июле восходящая динамика продолжилась, и к середине месяца фьючерсы на золото достигли нового локального максимума в 3 343 долларов за унцию.

Примечательно, что аналогичная тенденция наблюдается и на локальных рынках.

Так, стоимость грамма золота по курсу Нацбанка РК выросла примерно на 27.25% с 5 января 2025 года (44 811.69 тенге за грамм) по 18 июля 2025 года (57 024.21 тенге за грамм).

цена на золото, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2025 14:06

Фото: Zakon.kz

Прогнозы и перспективы

Консенсус-аналитики прогнозируют вторую половину 2025 года для золота скорее в диапазоне бокового движения с умеренным ростом до 5%, если макроэкономические условия останутся стабильными. Однако рассматриваются два основных сценария.

Пессимистичный сценарий. При усилении экономических и геополитических рисков (новые кризисы, усугубление стагфляции) цена золота может вырасти дополнительно на 10-15%, подтверждая его статус ключевого актива-убежища.

Оптимистичный сценарий. При улучшении глобальной ситуации и снижении напряженности возможно снижение цены в пределах 12-17%, хотя такой сценарий на сегодняшний день считается маловероятным.

Ранее мы сообщали, что Национальный банк Казахстана (НБК) по итогам I квартала 2025 года реализовал банкам второго уровня (БВУ) и отдельным небанковским обменным пунктам 4 939 мерных слитков общим весом 50 кг. Наибольшей популярностью среди населения пользуется слиток весом 10 граммов. Его доля от общего объема продаж составляет 26%.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Зубов
Читайте также
Ситуацию с курсом тенге прокомментировали в Нацбанке
Финансы
14:01, Сегодня
Ситуацию с курсом тенге прокомментировали в Нацбанке
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 18 июля
Финансы
11:08, Сегодня
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 18 июля
106,5% роста: Казахстан наращивает промпроизводство, но зависимость от сырья остается
Финансы
11:02, Сегодня
106,5% роста: Казахстан наращивает промпроизводство, но зависимость от сырья остается
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: