Золотой триумф: насколько еще вырастет цена на драгоценный металл в 2025 году

С начала 2025 года золото взлетело в цене на 26%, и вложения в драгоценный металл стали самыми доходными инвестициями. В основе этого впечатляющего ралли – комплексное воздействие геополитической напряженности и беспрецедентной активности центробанков мира, сообщает Zakon.kz.

Согласно обзору "Gold Mid-Year Outlook 2025" от World Gold Council (Всемирный золотой совет), золото выросло на 26% в первой половине 2025 года, достигнув двузначных доходностей в различных валютах.

Драйверы беспрецедентного роста

Основные движущие силы этого роста очевидны: ослабление доллара США, ограниченная динамика процентных ставок и постоянно нарастающие геополитические и макроэкономические риски. Эти факторы сделали золото одним из самых привлекательных инвестиционных инструментов первой половины года, подчеркивает казахстанский финансист Андрей Чеботарев.

Самое главное состоит в том, что в формировании спроса на золото беспрецедентную роль играют центральные банки государств мира. По последним оценкам, в 2025 году они ежемесячно приобретают около 80 тонн металла, что превосходит даже самые оптимистичные прогнозы (например, Goldman Sachs ожидал 70 тонн). Это свидетельствует о стратегическом стремлении диверсифицировать резервы и снизить зависимость от американской валюты.

Дополнительный импульс росту запасов придает активный спрос через ETF-фонды, активы которых выросли на 41%, достигнув впечатляющих 383 млрд, отражая усиление интереса как институциональных, так и частных инвесторов.

Специалист отмечает, что золото движется в условиях "идеального шторма" рыночных факторов, включающего слабость доллара и сохраняющуюся неопределенность по казначейским облигациям США.

"Значительный приток средств в ETF-фонды выступает своеобразным барометром доверия к золоту, особенно в условиях продолжающейся экономической нестабильности и инфляционных ожиданий". Андрей Чеботарев

Динамика цен на золото за 6 месяцев

Анализ динамики цен на золото за период с февраля по середину июля 2025 года (по данным Investing.com) демонстрирует выраженный и в целом устойчивый восходящий тренд.

Февраль – март 2025. В начале февраля цена фьючерсов на золото находилась чуть выше отметки 2700 долларов за унцию. Однако уже в течение февраля и марта наблюдался уверенный рост, который подтолкнул стоимость металла к уровню в 3 000 долларов.

В начале февраля цена фьючерсов на золото находилась чуть выше отметки 2700 долларов за унцию. Однако уже в течение февраля и марта наблюдался уверенный рост, который подтолкнул стоимость металла к уровню в 3 000 долларов. Апрель – начало мая 2025. После преодоления порога в 3 000 долларов в начале апреля рынок золота столкнулся с коррекцией. На графике отчетливо виден существенный спад в конце апреля – начале мая, в ходе которого цена опустилась с пиковых значений выше 3 000 долларов, но, тем не менее, удержалась значительно выше отметок февраля.

После преодоления порога в 3 000 долларов в начале апреля рынок золота столкнулся с коррекцией. На графике отчетливо виден существенный спад в конце апреля – начале мая, в ходе которого цена опустилась с пиковых значений выше 3 000 долларов, но, тем не менее, удержалась значительно выше отметок февраля. Май – июнь 2025. После майского спада золото продемонстрировало мощное восстановление. В течение мая и июня цена не только вернулась к прежним максимумам, но и продолжила уверенно расти, пробив отметку в 3 250 долларов.

После майского спада золото продемонстрировало мощное восстановление. В течение мая и июня цена не только вернулась к прежним максимумам, но и продолжила уверенно расти, пробив отметку в 3 250 долларов. Июль 2025. В июле восходящая динамика продолжилась, и к середине месяца фьючерсы на золото достигли нового локального максимума в 3 343 долларов за унцию.

Примечательно, что аналогичная тенденция наблюдается и на локальных рынках.

Так, стоимость грамма золота по курсу Нацбанка РК выросла примерно на 27.25% с 5 января 2025 года (44 811.69 тенге за грамм) по 18 июля 2025 года (57 024.21 тенге за грамм).

Фото: Zakon.kz

Прогнозы и перспективы

Консенсус-аналитики прогнозируют вторую половину 2025 года для золота скорее в диапазоне бокового движения с умеренным ростом до 5%, если макроэкономические условия останутся стабильными. Однако рассматриваются два основных сценария.

Пессимистичный сценарий. При усилении экономических и геополитических рисков (новые кризисы, усугубление стагфляции) цена золота может вырасти дополнительно на 10-15%, подтверждая его статус ключевого актива-убежища. Оптимистичный сценарий. При улучшении глобальной ситуации и снижении напряженности возможно снижение цены в пределах 12-17%, хотя такой сценарий на сегодняшний день считается маловероятным.

Ранее мы сообщали, что Национальный банк Казахстана (НБК) по итогам I квартала 2025 года реализовал банкам второго уровня (БВУ) и отдельным небанковским обменным пунктам 4 939 мерных слитков общим весом 50 кг. Наибольшей популярностью среди населения пользуется слиток весом 10 граммов. Его доля от общего объема продаж составляет 26%.