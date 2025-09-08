Тенге против доллара: хрупкое равновесие на валютном рынке

Валютные торги в начале сентября показали, что национальная валюта смогла удержать свои позиции. Среди экономистов это вызвало сдержанный оптимизм с одной оговоркой: потенциал укрепления тенге ограничен внешними и внутренними факторами. О том, какие риски ждут тенге – в материале Zakon.kz.

Ключевой уровень и рост активности

Уже месяц пара USD/KZT держится в диапазоне 535-545 тенге за доллар США. Кратковременные колебания не меняют главного тренда.

По данным экономиста Эльдара Шамсутдинова, уровень в 540 тенге за доллар стал ключевой точкой равновесия для участников рынка. В течение первой недели сентября были заметны попытки закрепиться выше этого уровня. Во вторник и среду торги проходили при повышенных объемах – более 475 млн долларов за два дня, что говорит о заметной активности игроков.

"Однако спрос на доллар оказался ограниченным, и к концу недели рынок развернулся в пользу тенге". Эльдар Шамсутдинов

К закрытию недели курс зафиксировался на отметке 536,74 тенге за доллар, что стало результатом смещения баланса. Оборот в пятницу составил 267 млн долларов при почти 1000 сделках, что указывает на скоординированные действия участников рынка.

Высокая ликвидность и факторы риска

Совокупный оборот за неделю превысил 905 млн долларов, что значительно выше среднего показателя. Такая высокая ликвидность свидетельствует о готовности рынка к резким движениям. Несмотря на поддержку, которую тенге получает от внутреннего предложения и ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики, его потенциал для дальнейшего укрепления ограничен.

"Пока тенге получает поддержку от внутреннего предложения и ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики, но неустойчивость рубля и глобальные риски для EMFX (валютные операции на рынках развивающихся стран )продолжают ограничивать потенциал укрепления". Эльдар Шамсутдинов

Устойчивость и предсказуемость

Тем не менее, валютный рынок Казахстана в начале сентября показал свою способность к саморегуляции. Колебания курса оставались в узком коридоре, а равновесие между покупателями и продавцами позволяло сохранять курс на стабильном уровне. Это говорит о том, что ликвидности на рынке достаточно и поведение участников не создает рисков для финансовой системы.

Постепенное восстановление активности торгов и предсказуемое движение курса снижают вероятность ценовых шоков, что создает более стабильные условия для бизнеса и населения при планировании расходов и расчетов.

Мнения международных экспертов

Аналитики Bank of America (BofA) отмечают, что тенге остается недооцененным и входит в тройку наиболее привлекательных валют на развивающихся рынках региона EEMEA по доходности (carry).





"Они сохраняют короткую позицию по паре USDKZT, считая, что реальный эффективный курс тенге ослаб сильнее, чем это необходимо для коррекции текущего счета". Эльдар Шамсутдинов

В BofA ожидают финальное повышение ставки Национального банка Казахстана в октябре.

В то же время, аналитики JPMorgan отмечают, что спрос на доллар остается ограниченным, а диапазон торгов – узким. По их мнению, поведение рынка отражает осторожность инвесторов. Хотя доходность по тенге выросла, без общей стабильности на развивающихся рынках это вряд ли привлечет значительные внешние потоки.

В целом, как мы и предполагали ранее, в условиях стабильных цен на сырье и продолжения продаж валюты Нацфондом в ближайшее время курс может колебаться вблизи августовского диапазона в 534-543 тенге за доллар. Так сегодня средневзвешенный курс доллара по итогам торгов на бирже KASE составил 535,13 тенге, снизившись на 2,64 тенге. Курс рубля понизился до 6,56 тенге (-0,05). Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 75,02 тенге (-0,49).