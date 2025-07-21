Доллар подешевел на торгах 21 июля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 529,44 тенге, снизившись на 3,89 тенге.
Средневзвешенный курс рубля опустился до 6,78 тенге (-0,03).
Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 73,78 тенге (-0,63).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 529,5-531,9 тенге, евро – по 616-620 тенге, рубли – по 6,63-6,75 тенге.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 21 июля.
Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures снизилась на 0,42%, до 68,99 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на август подешевели на 0,38%, до 65,80 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 533,61 тенге, евро – 621,07 тенге, рубля – 6,78 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 21 июля, можно здесь.