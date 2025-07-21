Доллар подешевел на торгах 21 июля

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 21 июля 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 529,44 тенге, снизившись на 3,89 тенге.

Средневзвешенный курс рубля опустился до 6,78 тенге (-0,03).

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 73,78 тенге (-0,63).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 529,5-531,9 тенге, евро – по 616-620 тенге, рубли – по 6,63-6,75 тенге.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 21 июля.

Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures снизилась на 0,42%, до 68,99 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на август подешевели на 0,38%, до 65,80 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 533,61 тенге, евро – 621,07 тенге, рубля – 6,78 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 21 июля, можно здесь.