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Финансы

АО "Самрук-Қазына" развеивает миф о "доминировании" в экономике: доля Фонда в ВВП страны составляет всего 7,5%

Доля Фонда в ВВП страны составляет 7,5%, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2025 10:00 Фото: Владислав Голубцов
Реальный вклад "Самрук-Қазына" в валовой внутренний продукт (ВВП) значительно ниже, чем принято считать. Важно понимать, что в структуру ВВП включается не общий доход, а только та часть, которая представляет собой реальный вклад в экономику, – добавленная стоимость.
"В 2024 году совокупные доходы Фонда составили 16,4 трлн тенге, но значительная часть этой суммы идет на оплату товаров, работ и услуг поставщиков. Валовая добавленная стоимость составила 10 трлн тенге, что эквивалентно 7,5% от ВВП страны – 134 трлн тенге", – отметил глава АО "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов.

Вклад малого и среднего бизнеса в экономику страны составляет порядка 38%. При этом доля поступлений от компаний группы Фонда в республиканский бюджет составляет около 17% от его общего дохода.

Фонд не является доминирующим игроком, а наоборот – органично встроен в экономическую экосистему страны, создавая условия для роста и развития.


"Мы реализуем масштабные инфраструктурные инвестиционные проекты, за которыми активно тянется малый и средний бизнес. Мы не сдерживаем развитие экономики, а способствуем его расширению", – сказал Жакупов.

Также глава Фонда сообщил об устойчивом росте объемов поддержки отечественных товаропроизводителей (ОТП). По итогам 2024 года компании группы заключили договоры с ОТП на сумму свыше 1,1 трлн тенге.

Планируется, что по итогам года объем закупок у ОТП вырастет еще на 25%.

В действующем Порядке закупок Фонда предусмотрено более 16 уникальных мер поддержки отечественных производителей, включая безусловный приоритет для ОТП, – такие механизмы отсутствуют в иных регулируемых системах закупок, включая государственные.

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Айсулу Омарова
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